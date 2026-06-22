Gdańscy policjanci nie zwalniają tempa i zatrzymują kolejne osoby, które miały związek z oszustwami metodą ,,na policjanta” Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj W przeciągu dwóch dni dzięki zaangażowaniu gdańskich policjantów zatrzymanych zostało 3 mężczyzn, którzy oszukali mieszkańców Gdańska, podając się za funkcjonariuszy. Zatrzymani po usłyszeniu zarzutów zostali tymczasowo aresztowani. Apelujemy o rozwagę i przypominamy jak nie dać się oszukać.

Do pierwszego zdarzenia doszło 8 czerwca. Po godzinie 13:00 na telefon stacjonarny seniorki, mieszkanki Gdańska, zadzwoniła kobieta, która podała się za pracownika poczty polskiej. Kobieta przekazała seniorce, że odwiedzi ją listonosz, który przekaże jej listy polecone, a gdy ta odmówiła, rzekoma pracownica się rozłączyła. Czujna mieszkanka naszego miasta zadzwoniła na pocztę i dowiedziała się, że była to próba oszustwa.

Kilka godzin później seniorka otrzymała kolejny telefon. Zadzwonił do niej mężczyzna, który przedstawił się jako policjant CBŚ. Tym razem niestety czujność seniorki została uśpiona i kobieta wykonała wszystkie polecenia oszusta. Najpierw mężczyzna poprosił kobietę o informację dotyczącą tego, czy ma jakieś oszczędności w mieszaniu i ile ich posiada, a później zmanipulowana seniorka poszła do banku i wierząc, że jej środki są zagrożone, wypłaciła 20 000 złotych. Przez cały czas oszust kontynuował rozmowę telefoniczną z kobietą, wywołując na niej presję czasu i podając jej kolejne polecenia. Ostatecznie kobieta spotkała się w okolicy parku w Gdańsku, gdzie przekazała pieniądze mężczyźnie.

Wnikliwa praca operacyjna i zaangażowanie gdańskich policjantów doprowadziły do ustalenia danych mężczyzny, który zabrał seniorce oszczędności. Mężczyzna został zatrzymany 16 czerwca, na terenie Koszalina. Zatrzymany to 22-letni mieszkaniec tego miasta. W miniony czwartek sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Kolejnych dwóch mężczyzn zatrzymano dzień później, 17 czerwca. W tym dniu policjanci z Komisariatu na Śródmieściu otrzymali zgłoszenie od mieszkańca naszego miasta, że został on oszukany na 12 000 złotych. Do oszukanego mężczyzny tego dnia miała zadzwonić funkcjonariuszka CBŚ, która przekazała mu, że jego pieniądze są zagrożone. Mężczyzna podobnie, jak oszukana wcześniej seniorka poszedł do banku i wypłacił pieniądze, które następnie przekazał oszustom. Tą sprawą natychmiast zajęli się kryminalni ze Śródmieścia. Kilka godzin później funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Obaj to mieszkańcy Rudy Śląskiej. W miniony piątek sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku podjął decyzję o aresztowaniu mężczyzn na okres trzech miesięcy.

Nieustannie apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie wobec osób podających się telefonicznie za funkcjonariuszy Policji, pracowników banków czy innych instytucji. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani danych dotyczących posiadanych oszczędności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie zakończyć rozmowę i skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.