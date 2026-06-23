Oszukał seniorkę metodą „na wnuczkę” i „prokuratora”. Ostrołęccy kryminalni zatrzymali go kilka dni później Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nie pozwolili, aby sprawca oszustwa na kwotę 70 tysięcy złotych, dokonanego na szkodę blisko 80‑letniej kobiety, uniknął odpowiedzialności. Ich nieustępliwość oraz dobre rozpoznanie doprowadziły do zatrzymania w miniony piątek (19.06) na terenie Warszawy mężczyzny podejrzanego o popełnienie tego przestępstwa. 39‑latek usłyszał już zarzut oszustwa, za które grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

10 czerwca br. dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce został powiadomiony o oszustwie dokonanym na szkodę starszej mieszkanki powiatu ostrołęckiego. Z ustaleń policjantów wynika, że 77‑letnia kobieta odebrała telefon od nieznajomej, która poinformowała ją, że jej syn, jadąc samochodem wraz z wnuczką, spowodował poważny wypadek drogowy. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że konieczne jest pilne przekazanie wysokiej kwoty pieniędzy na kaucję, aby syn uniknął aresztu i odpowiedzialności karnej.

Głos rzekomej wnuczki tłumaczono obrażeniami odniesionymi podczas zdarzenia. Następnie seniorka została poinformowana, że wkrótce zgłosi się do niej osoba upoważniona do odbioru pieniędzy.

Działając pod wpływem silnych emocji oraz troski o najbliższych, kobieta przekazała nieznajomemu mężczyźnie 70 tysięcy złotych w gotówce. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że padła ofiarą oszustów.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Wydziału Kryminalnego przystąpili do działania. Funkcjonariusze przez całą dobę wykonywali żmudne, lecz konieczne czynności, analizowali zgromadzony materiał dowodowy oraz sprawdzali każdy trop mogący doprowadzić do ustalenia sprawcy.

Ostrołęccy kryminalni po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność. Ich intensywna praca szybko przyniosła efekty. Kilka dni po zgłoszeniu ustalili, że sprawcą może być 39‑letni mieszkaniec Warszawy. W związku z tym w miniony piątek (19.06) policjanci pojechali do stolicy, gdzie zatrzymali podejrzewanego w jednym z mieszkań.

Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany, a następnie przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, gdzie trafił do policyjnego aresztu. Zebrany przez policjantów i prokuratorów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu oszustwa. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że oszuści nieustannie modyfikują swoje metody działania, jednak ich cel pozostaje niezmienny - wyłudzenie pieniędzy. Apelujemy, aby nigdy nie przekazywać gotówki osobom obcym, bez względu na to, za kogo się podają.

Warto również ustalić w rodzinie tzw. hasło bezpieczeństwa, które pozwoli zweryfikować tożsamość osoby kontaktującej się telefonicznie. Pamiętajmy, że żaden policjant, prokurator ani funkcjonariusz innych służb nigdy nie będzie żądał przekazania pieniędzy, kosztowności czy danych do konta bankowego.

Każda taka prośba powinna wzbudzić czujność i być sygnałem do natychmiastowego zakończenia rozmowy. Rozmawiajmy z seniorami o zagrożeniach związanych z działalnością oszustów - często jedna rozmowa z rodzicem, dziadkiem czy sąsiadem może uchronić ich przed utratą oszczędności całego życia.