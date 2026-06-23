Wyłudzili co najmniej 2,3 mln zł z pomocy covidowej. Małopolska Policja zatrzymała 13 osób, w tym organizatorów przestępczego procederu Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj 13 osób zostało zatrzymanych przez małopolskich policjantów w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącym wyłudzenia co najmniej 2,3 mln złotych z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju czyli środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii COVID – 19.

28 maja br. funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Krakowie, wspólnie z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego i Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania na terenie województwa małopolskiego. Efektem szeroko zakrojonej akcji było zatrzymanie 11 osób w wieku od 24 do 50 lat na terenie całego województwa. Dwie kolejne osoby zostały zatrzymane 9 i 15 czerwca br. Zatrzymania przeprowadzono na podstawie zgromadzonych materiałów podczas śledztwa prowadzonego pod nadzorem 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Jak wynika z ustaleń śledczych, od maja 2020 roku do marca 2021 roku podejrzani mieli wyłudzić co najmniej 2,3 mln zł . Pieniądze pochodziły z programu Tarczy Finansowej, który został uruchomiony przez polski rząd, aby pomóc przedsiębiorcom utrzymać działalność i miejsca pracy podczas pandemii. Według śledczych istotną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa (obecnie 40 i 44-letni). To oni mieli składać wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które jedynie figurowały w KRS, jednak w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Prezesami zarządu spółek były tzw. słupy, czyli osoby które zgadzały się pełnić tę funkcję z jednoczesnym uzyskaniem upoważnienia do rachunków tych spółek. Wyłudzone środki wpływały na te rachunki, po czym „słupy” pomagały w ukrywaniu lub w dalszym przekazywaniu tych pieniędzy. Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty związane z oszustwem w stosunku do mienia znacznej wartości. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z paserstwem.

Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli pieniądze i mienie ruchome na poczet grożącej kary grzywny oraz zwrotu osiągniętej korzyści majątkowej, jak również urządzenia elektroniczne, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa.

Wobec jedenastu zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się. Wobec dwóch zatrzymanych Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa, w dalszym ciągu prowadzone są intensywne czynności dowodowe w postępowaniu i niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie.