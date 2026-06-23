Wiatrówką ostrzelał okno mieszkania - zatrzymany przez kluczborskich kryminalnych Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kluczborskich kryminalnych zatrzymany został 29-letni mieszkaniec powiatu, podejrzany o uszkodzenie mienia oraz inne przestępstwo ujawnione w toku dalszych czynności. Mężczyzna miał oddać strzał z wiatrówki w kierunku okna mieszkania na parterze jednego z budynków w Kluczborku. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z Kluczborka przyjęli zawiadomienie dotyczące uszkodzenia mienia, do którego doszło na jednej z ulic miasta. Ze zgłoszenia wynikało, że nieznany sprawca miał ostrzelać okno mieszkania znajdującego się na parterze budynku, powodując jego uszkodzenie. Sprawą niezwłocznie zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Dzięki zabezpieczeniu materiału z monitoringu oraz jego szczegółowej analizie policjanci wytypowali osobę mogącą mieć związek ze zdarzeniem, a następnie zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu.

W trakcie prowadzonych czynności w miejscu zamieszkania mężczyzny znaleziono i zabezpieczono wiatrówkę, która według ustaleń śledczych, mogła zostać użyta do uszkodzenia okna. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży dokonanej w ubiegłym roku, które w systemach figurowały jako utracone.

Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty, do których popełnienia się przyznał, uszkodzenia mienia oraz kradzieży tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.