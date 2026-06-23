Policjanci zapobiegli starciu pseudokibiców
Dzięki skutecznej pracy policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców nie doszło do konfrontacji dwóch zwaśnionych grup. Do zdarzenia miało dojść 13 czerwca w godzinach porannych na terenach leśnych w powiecie sławieńskim. Skoordynowane działania funkcjonariuszy pozwoliły udaremnić planowaną „ustawkę” ponad 20 osób.
Policjanci z Sekcji do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Wydziału do spraw Zwalczania Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uzyskali informacje, że pseudokibice z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego planują siłową konfrontację.
W wyniku podjętych czynności policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu i Lęborku dotarli do miejsca planowanego spotkania i podjęli zdecydowane czynności, uniemożliwiając zwaśnionym grupom rozpoczęcie starcia.
Podczas legitymowania uczestników policjanci ujawnili wyposażenie mogące służyć do udziału w bójce, między innymi rękawice oraz ochraniacze na szczęki. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do niebezpiecznej sytuacji i eskalacji konfliktu.
Zapobieżenie planowanej ustawce to efekt dobrej współpracy oraz skutecznej wymiany informacji pomiędzy policjantami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy nie dopuścił do niebezpiecznej konfrontacji.
(KWP w Szczecinie / kp)