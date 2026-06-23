Policjanci zapobiegli starciu pseudokibiców Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców nie doszło do konfrontacji dwóch zwaśnionych grup. Do zdarzenia miało dojść 13 czerwca w godzinach porannych na terenach leśnych w powiecie sławieńskim. Skoordynowane działania funkcjonariuszy pozwoliły udaremnić planowaną „ustawkę” ponad 20 osób.

Policjanci z Sekcji do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Wydziału do spraw Zwalczania Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uzyskali informacje, że pseudokibice z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego planują siłową konfrontację.

W wyniku podjętych czynności policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu i Lęborku dotarli do miejsca planowanego spotkania i podjęli zdecydowane czynności, uniemożliwiając zwaśnionym grupom rozpoczęcie starcia.

Podczas legitymowania uczestników policjanci ujawnili wyposażenie mogące służyć do udziału w bójce, między innymi rękawice oraz ochraniacze na szczęki. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do niebezpiecznej sytuacji i eskalacji konfliktu.

Zapobieżenie planowanej ustawce to efekt dobrej współpracy oraz skutecznej wymiany informacji pomiędzy policjantami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy nie dopuścił do niebezpiecznej konfrontacji.