Webinarium p.n. Oszukańcze inwestycje – jak się przed nimi ustrzec i co zrobić gdy padniemy ofiarą przestępców (I termin) Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) p.n. Oszukańcze inwestycje – jak się przed nimi ustrzec i co zrobić gdy padniemy ofiarą przestępców (I termin) organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Senioralnej, Rzecznikiem Finansowym oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 29 czerwca 2026 roku (10:00-12:30).

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z przestępczością na rynku finansowym.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony

z odnośnikiem do formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=98165&p_id=18

W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (zgłoszeń mogą dokonywać pracownicy domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, placówek społeczno-kulturalnych np. bibliotek, domów kultury, itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

Potwierdzenia możliwości udziału zostaną przesłane do 28 czerwca 2026 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia możliwości udziału oraz zaproszenia zawierające link do spotkania będą przesyłane na bieżąco w dniu wydarzenia.

W celu udziału w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W webinarium można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do webinarium zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału w webinarium oraz przekazaniu zaproszenia zawierającego link do spotkania.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

KGP