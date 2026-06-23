Błyskawiczna reakcja sopockich policjantów. Pomogli 4-latkowi wymagającemu pilnej pomocy medycznej Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów z sopockiej patrolówki 4-letni chłopiec, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, w krótkim czasie trafił pod opiekę lekarzy. Funkcjonariusze podjęli decyzję o przewiezieniu dziecka do szpitala radiowozem z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W ocenie policyjnego ratownika zwłoka mogła doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Wczoraj około godziny 16.00 policjanci Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie pełnili służbę na Placu Przyjaciół Sopotu. W pewnym momencie do funkcjonariuszy podbiegła opiekunka wycieczki prosząc o natychmiastową pomoc dla 4-letniego chłopca. Jak się okazało, dziecku wypadł port PEG służący do karmienia dojelitowego. Chłopiec odczuwał silny ból, był roztrzęsiony i płakał. Ustalono, że czas oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego może być wydłużony.

W tej sytuacji policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym przewiezieniu chłopca wraz z opiekunką do szpitala. Na miejscu znajdowało się wiele osób, a duże natężenie ruchu turystycznego oraz tłum zgromadzony wokół dziecka uniemożliwiały podjęcie innych skutecznych działań. Radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi sprawnie pokonał trasę, dzięki czemu dziecko szybko trafiło pod opiekę lekarzy.

Jednym z interweniujących funkcjonariuszy był posterunkowy Oliwier Adamczewski – policyjny ratownik. Od wielu lat pracuje także w zespole ratownictwa medycznego, uczestnicząc w działaniach związanych ze stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego i życia. W jego ocenie sytuacja wymagała błyskawicznego transportu do szpitala ze względu na odczuwany przez chłopca ból oraz ryzyko wystąpienia powikłań, w tym wytrzewienia. Wiedza i doświadczenie medyczne funkcjonariusza pozwoliły na szybką ocenę zagrożenia i podjęcie właściwej decyzji.

W interwencji uczestniczyła również posterunkowa Oliwia Pacholczyk. Była to jej pierwsza policyjna akcja po ukończeniu szkolenia podstawowego w Policji. Młoda funkcjonariuszka wykazała się profesjonalizmem, opanowaniem i zaangażowaniem, wspierając działania kolegi podczas udzielania pomocy dziecku.

Okres wakacyjny wiąże się ze znacznym wzrostem liczby turystów odwiedzających Sopot. Policjanci każdego dnia dbają nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców i gości, ale także są przygotowani do reagowania w sytuacjach wymagających natychmiastowej pomocy w zakresie medycznym. Wczorajsza interwencja pokazuje, że policyjna służba to nie tylko działania związane z egzekwowaniem prawa, lecz również szybkie i zdecydowane niesienie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.