Tczewscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszustwa Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Mieszkaniec Tczewa stracił ponad 63 tysiące złotych po tym, jak oszust przejął zdalnie kontrolę nad jego komputerem. Dzięki szybkim działaniom policjantów z wydziału kryminalnego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymano dwóch mieszkańców Gdańska w wieku 24 i 25 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają, że straty innych pokrzywdzonych mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

Do tczewskiej komendy zgłosił się mieszkaniec miasta, który padł ofiarą oszustwa internetowego. Jak ustalili policjanci, sprawca uzyskał zdalny dostęp do komputera pokrzywdzonego, dzięki czemu przejął kontrolę nad jego bankowością elektroniczną. Przestępca nie tylko uzyskał dostęp do oszczędności mieszkańca Tczewa, ale również złożył w jego imieniu wniosek o pożyczkę. Następnie pieniądze były wielokrotnie wypłacane z bankomatów. Łączne straty pokrzywdzonego przekroczyły 63 tysiące złotych.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci wydziału kryminalnego oraz funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej oraz analizie zgromadzonego materiału funkcjonariusze ustalili tożsamość osób mogących mieć związek z przestępstwem. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Gdańska – obywatele Ukrainy w wieku 24 i 25 lat. Funkcjonariusze ustalili miejsce ich pobytu, a następnie zatrzymali obu mężczyzn.

Podejrzani trafili do policyjnych cel. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym łącznie 18 zarzutów. Dotyczą one między innymi dwóch oszustw oraz wielokrotnych wypłat pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Jak ustalili śledczy, z konta mieszkańca Tczewa sprawcy dokonali 16 wypłat gotówki, z których każda opiewała na kwotę 4 tysięcy złotych. Policjanci ustalili również, że ci sami mężczyźni mieli dopuścić się oszustwa na terenie Kołobrzegu. Podszywając się pod osoby informujące o konieczności zgłoszenia posiadanej gotówki do urzędu pod groźbą konsekwencji finansowych, doprowadzili pokrzywdzonego do przekazania 22 tysięcy dolarów amerykańskich, co stanowi równowartość około 80 tysięcy złotych.

Decyzją prokuratora wobec 24-latka zastosowano dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. Natomiast 25-latek, na wniosek prokuratora, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują kolejne wątki i nie wykluczają, że zatrzymani mogą mieć związek z innymi oszustwami popełnionymi na terenie kraju, a łączne straty mogą okazać się znacznie wyższe. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat więzienia.

Nie daj się oszukać!

Przestępcy coraz częściej wykorzystują zdalny dostęp do komputerów oraz telefonów. Podszywają się pod pracowników banków, konsultantów lub przedstawicieli różnych instytucji i nakłaniają do instalowania programów umożliwiających przejęcie kontroli nad urządzeniem.

Pamiętajmy:

nie instalujmy programów do zdalnej obsługi komputera na prośbę nieznanych osób,

nigdy nie udostępniajmy danych do bankowości elektronicznej,

dokładnie czytajmy komunikaty autoryzacyjne z banku,

w przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast kontaktujmy się z bankiem i Policją.