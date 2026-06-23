Policjanci pomogli zdezorientowanej seniorce Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego opolskiej komendy pomogli zdezorientowanej kobiecie, która w niedzielę w upalny dzień szła ulicą w centrum miasta. Seniorkę zauważyli świadkowie, którzy ze względu na utrudniony z nią kontakt powiadomili patrolujących teren miasta funkcjonariuszy. Policjanci zaopiekowali się kobietą i ustalili jej dane. Następnie odwieźli 85-latkę do miejsca zamieszkania. Pomagamy i chronimy!

W niedzielę policjanci Wydziału Ruchu Drogowego opolskiej komendy w trakcie patrolowania ulic miasta zostali powiadomieni przez pracowników stacji paliw o tym, że widzieli zdezorientowaną starszą kobietę, która była ubrana w gruby sweter i chustę, kontakt z kobietą miał być utrudniony.

Policjanci od razu zareagowali na zgłoszenie tym bardziej, że dzień był bardzo upalny, temperatura dochodziła do 30 stopni Celcjusza.

Patrolując teren miasta funkcjonariusze zauważyli starszą kobietę odpowiadającą rysopisowi podanemu przez pracowników stacji paliw. Kobieta szła ulicą w centrum miasta.

Funkcjonariusze natychmiast zareagowali zatrzymali radiowóz i podeszli do kobiety, która była zdezorientowana, nie reagowała logicznie na zadawane pytania, nie potrafiła podać swoich danych ani wskazać, skąd przyszła i dokąd zmierza. Powtarzała jedynie, że chce wrócić do domu.

Dzięki zaangażowaniu, cierpliwości i doświadczeniu funkcjonariuszy w trakcie spokojnej rozmowy funkcjonariusze ustalili jej dane osobowe. Następnie na podstawie przedstawianych opisów przez 85-latkę, policjanci ustalili jej miejsce zamieszkania.

Kobieta została przekazana pod opiekę rodziny, która jak się okazało nie wiedziała, że seniorka sama wyszła z domu. Członkowie rodziny byli zaskoczeni wizytą mundurowych i byli przekonani, że 85-latka znajduje się w domu.

W tej sytuacji bardzo ważna była reakcja postronnych osób, których zaniepokoiło zachowanie starszej kobiety. Szybka reakcja ze strony policjantów w tej sytuacji zapobiegła możliwej tragedii, czy zaginięciu osoby.

Policjanci przypominają, że częstą przyczyną zaginięć są problemy z pamięcią. W ich efekcie osoba zaginiona może mieć kłopot z samodzielnym powrotem do domu. W takich przypadkach występuje też brak umiejętności rozumowania czy oceny sytuacji. W czasie zagubienia się zdrowie i życie tych osób jest zagrożone z uwagi na podatność na wypadki czy ekspozycję słoneczną. Dlatego tak ważna jest reakcja osób postronnych.

Apelujemy – nie bądźmy obojętni!

Opisana sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, zwłaszcza że do zdarzenia doszło w upalny dzień. Wysokie temperatury, upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Przebywanie osób starszych w upalne dni przez dłuższy czas na słońcu może nieść za sobą poważne konsekwencje dla ich zdrowia, a nawet życia.

Zwracamy się do mieszkańców z apelem o czujność i reagowanie w sytuacjach, które mogą świadczyć o zagubieniu lub dezorientacji seniora. Jeżeli zauważysz osobę starszą, której zachowanie lub wygląd wskazują, że może potrzebować pomocy, nie przechodź obojętnie. W takich sytuacjach należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.