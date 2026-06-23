Kolejna edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” rozstrzygnięta! Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj 18 marca 2026 r. ogłoszona została XIX edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jej organizatorem co roku jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Komisja, w skład której wchodzili laureaci trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP, wyłoniła pięciu laureatów.

Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy domowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu zgłoszenia policjanta do konkursu mogła dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Termin nadsyłania zgłoszeń upływał z dniem 31 maja 2026 r.

Laureatów konkursu - 5 osób - wyłoniła komisja, w skład której wchodzili laureaci trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP . Typowanie kandydatów odbyło się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w nadesłanych formularzach zgłoszeniowych.

Decyzją komisji laureatami XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

sierż. szt. Kamil Cieszkowski - dzielnicowy Komisariatu Policji I w Gliwicach (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach),

Kamil Cieszkowski - dzielnicowy Komisariatu Policji I w Gliwicach (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach), st. post. Maksymilian Czarniecki - policjant Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu),

Maksymilian Czarniecki - policjant Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu), sierż. Jakub Kotowicz - referent Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie (Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie),

Jakub Kotowicz - referent Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie (Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie), asp. szt. Sławomir Mikucki - starszy dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży (Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku),

Sławomir Mikucki - starszy dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży (Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku), podkom. Krzysztof Świerczyński - asystent jednoosobowego stanowiska do spraw prasowo – informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy).

Serdecznie gratulujemy!