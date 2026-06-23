Nadinsp. Kamil Borkowski nowym Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji Data publikacji 23.06.2026 Powrót Drukuj W siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji odbyła się dziś uroczysta zbiórka związana z objęciem obowiązków przez nadinsp. Kamila Borkowskiego na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Nowy szef CBŚP został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji. Dotychczasowy Komendant CBŚP nadinsp. Cezary Luba został natomiast powołany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na stanowisko zastępcy szefa tej służby.

W popołudniowej uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka oraz kadra kierownicza biura. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzenia pocztu sztandarowego ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji. Nadinsp. Cezary Luba pożegnał się ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji, a następnie nadinsp. Kamil Borkowski przywitał się i złożył meldunek o objęciu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas swojego wystąpienia Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka pożegnał dotychczasowego komendanta słowami:

„...Szanowny Panie Generale...bardzo Ci dziękujemy, dziękuję Ci w imieniu Pana Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Boronia, w swoim własnym, całego kierownictwa polskiej Policji, ale myślę, że również w imieniu wszystkich tutaj zebranych. Dziękujemy Ci za Twój profesjonalizm, za twoje zaangażowanie, za wszystko to co zrobiłeś dla CBŚP i dla polskiej Policji..."

Następnie pogratulował nowemu komendantowi objęcia stanowiska, podkreślając jego wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane przez lata służby.

- „...jesteś jednym z tych oficerów, którzy tutaj są...12 lat spędziłeś w Centralnym Biurze Śledczym...przychodzi do Was Wasz człowiek, który zna specyfikę CBŚP...i zna się po prostu na robocie...jestem przekonany, że pod przywództwem Pana Generała CBŚP będzie właściwie realizowało swoje zadania i będziemy jako kierownictwo polskiej Policji w dalszym ciągu dumni z Biura czego Panu Generałowi i nam wszystkim życzę…”

Nadinsp. Cezary Luba podziękował kierownictwu polskiej Policji za wsparcie działań prowadzonych przez CBŚP oraz podkreślił, że bez ludzi zaangażowanych w służbę byłoby trudno wypełniać określone zadania.

„...przez ostatnie prawie 2 i pół roku miałem zaszczyt kierować akurat właśnie tym Biurem, które ja jasno mogę powiedzieć, że jest elitą polskiej Policji, jest zbiorem ludzi zaangażowanych, zaangażowanych w służbę, zaangażowanych w etos tej służby, którzy nie zważają na różne okoliczności tylko naprawdę prą do przodu realizując swoje zadania najlepiej jak potrafią…”

Głos zabrał również nowy Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Dziękując za okazane zaufanie, zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać nowym obowiązkom i wspólnie z funkcjonariuszami oraz pracownikami jednostki skutecznie realizować zadania związane z ochroną bezpieczeństwa państwa i obywateli.

– „… Panie Komendancie dziękuję za to zaufanie Komendantowi Boroniowi bo kierowanie takimi ludźmi to jest zaszczyt...liczę na Was, liczę na Wasze wsparcie bo to jest najważniejsze, liczę na to, że wspólnie będziemy szli w jednym kierunku, cel jest wiadomy, zapewnienie bezpieczeństwa...”

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego oraz meldunek o zakończeniu zbiórki.

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Nowy Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji jest funkcjonariuszem z trzydziestoletnim doświadczeniem w służbie. Karierę w Policji rozpoczął w 1996 roku jako aplikant Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Szczególnie istotnym elementem jego zawodowej drogi jest wieloletnia służba związana ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Przez lata realizował zadania operacyjne i procesowe wymierzone w najgroźniejsze grupy przestępcze działające na terenie kraju, zdobywając doświadczenie na kolejnych stanowiskach wykonawczych i kierowniczych. Od 2000 do 2024 roku pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji / Centralnym Biurze Śledczym Policji, uczestnicząc w działaniach ukierunkowanych na zwalczanie zorganizowanej przestępczości kryminalnej i ekonomicznej.

Współczesna przestępczość zorganizowana nieustannie ewoluuje, wykorzystując nowe technologie, cyberprzestrzeń, międzynarodowe powiązania oraz coraz bardziej zaawansowane metody działania. Skuteczna walka z tymi zagrożeniami wymaga nie tylko nowoczesnych narzędzi i ścisłej współpracy krajowej oraz międzynarodowej, ale przede wszystkim doświadczonych liderów, którzy doskonale rozumieją specyfikę tej służby. Wieloletnia praktyka nadinsp. Kamila Borkowskiego zdobyta właśnie w strukturach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej stanowi solidny fundament do kierowania jedną z najważniejszych jednostek Policji.

Centralne Biuro Śledcze Policji od lat pozostaje kluczowym ogniwem w systemie bezpieczeństwa państwa, skutecznie zwalczając najpoważniejsze formy przestępczości zorganizowanej, narkotykowej, ekonomicznej i kryminalnej. Objęcie stanowiska przez funkcjonariusza, który znaczną część swojej kariery zawodowej poświęcił właśnie tej służbie, stanowi gwarancję kontynuacji działań ukierunkowanych na skuteczne rozpoznawanie i eliminowanie najgroźniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Naczelnik Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

Naczelnik Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”