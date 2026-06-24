Blisko 4 kilogramy narkotyków i nielegalna amunicja. Efekt wspólnych działań służb Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających. W trakcie realizacji zabezpieczono narkotyki i amunicję.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie, przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania mężczyzny.

Podczas realizacji funkcjonariusze ujawnili przesyłkę kurierską, której zawartością było ponad 2800 gramów suszu marihuany. Dalsze czynności, obejmujące przeszukanie zatrzymanego, użytkowanego przez niego pojazdu, dwóch mieszkań oraz pomieszczenia magazynowego, doprowadziły do ujawnienia kolejnych substancji zabronionych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad kilogram grzybni z wyrośniętymi grzybami psylocybinowymi, ponad 70 gramów netto suszu grzybów psylocybinowych oraz blisko 7 gramów suszu marihuany. Ponadto ujawniono wagę elektroniczną, zagłuszarkę sygnału, siedem telefonów komórkowych, dwa laptopy, a także 75 sztuk amunicji do broni palnej, na której posiadanie mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.