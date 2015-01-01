Przejęli 55 tysięcy papierosów bez akcyzy Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zatrzymali 47-letnią kobietę, która w mieszkaniach na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej przechowywała wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli blisko 55 tysięcy papierosów. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności oszacowano na prawie 95 tysięcy złotych.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu ustalili, że 47-letnia mieszkanka regionu może przechowywać wyroby tytoniowe bez wymaganych polskich znaków skarbowych akcyzy.

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci przeszukali dwa mieszkania - w Sosnowcu oraz w Dąbrowie Górniczej. W obu miejscach mundurowi znaleźli i zabezpieczyli łącznie blisko 55 tysięcy papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W przypadku wprowadzenia ich do obrotu, naraziłoby to Skarb Państwa z tytułu nieuiszczonego podatku na straty w wysokości blisko 95 tysięcy złotych.

47-latka została zatrzymana i doprowadzona do jednostki, gdzie usłyszała zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Za popełnione przestępstwo grozi jej kara grzywny, pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.