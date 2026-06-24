Policyjni wodniacy pomogli rodzinie na Zbiorniku Jeziorsko Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Policyjni wodniacy, patrolując zbiornik Jeziorsko, zauważyli dryfujący skuter wodny z dwojgiem dzieci i sternikiem na pokładzie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję zapewniając bezpieczeństwo osobom oraz organizując holowanie uszkodzonej jednostki do portu. Działania te pokazują, że policjanci reagują nie tylko na wezwania, ale również wtedy, gdy sami dostrzegają sytuacje wymagające wsparcia.

We wtorek, 23 czerwca 2026 roku, po godzinie 9:00 policyjni wodniacy podczas kontroli linii brzegowej w rejonie miejscowości Popów zauważyli dryfujący skuter wodny. Na jego pokładzie znajdował się sternik oraz dwoje dzieci w wieku 8 lat. Funkcjonariusze natychmiast podpłynęli do jednostki, aby sprawdzić sytuację i ustalić, czy osoby znajdujące się na skuterze nie potrzebują pomocy.

Z relacji sternika wynikało, że w trakcie rekreacyjnego pływania doszło do awarii skutera wodnego, w wyniku której jednostka utraciła możliwość dalszej żeglugi i dopłynięcia do brzegu. W związku z zaistniałą sytuacją policjanci podjęli działania pomocowe. Dzieci zostały bezpiecznie zabrane na pokład policyjnej łodzi motorowej i objęte opieką funkcjonariuszy.

Następnie, przy wykorzystaniu służbowego sprzętu, odholowano uszkodzony skuter do portu w Wylazłowie. Interwencja przebiegła sprawnie i bezpiecznie dzięki szybkiej reakcji oraz profesjonalizmowi policjantów pełniących służbę na wodzie.

Funkcjonariusze po raz kolejny potwierdzili, że ich służba to nie tylko reakcja na zgłoszenia, ale również stała czujność i gotowość do udzielania pomocy w sytuacjach zauważonych podczas patrolu.