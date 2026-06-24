Akt oskarżenia przeciwko dwóm diagnostom i pięciu podżegaczom trafił do sądu Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prowadzili postępowanie dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch diagnostów, którzy wbrew przepisom prawa poświadczali nieprawdę w dokumentach mających znaczenie prawne. 38-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego oraz 60-latek z Krosna, a także pięciu podżegaczy usłyszało łącznie 105 zarzutów. Sprawa zakończyła się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zakończyli śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie, przeciwko 38 i 60-latkowi oraz pięciu podżegaczom. Policjanci ustalili, że na jednej ze stacji diagnostycznych w Krośnie dochodziło do przestępstw o charakterze korupcyjnym. W tej sprawie przedstawiono łącznie 105 zarzutów korupcyjnych.

Policjanci ustalili, że mężczyźni pełniący funkcję publiczną diagnosty, uprawnieni do przeprowadzania badań technicznych pojazdów i do wystawiania dokumentów, działając wbrew przepisom prawa, poświadczali nieprawdę w rejestrze Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Obaj mężczyźni wystawiali zaświadczenia o rzekomo przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów, które nie znajdowały się faktycznie na stacji diagnostycznej i nie mieli oni dostępu do tych pojazdów.

Na początku października 2025 roku policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Prokurator zastosował wówczas wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Zarzuty korupcyjne usłyszało także pięciu mężczyzn, którzy mieli związek z tą sprawą.