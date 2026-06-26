„Nie daj się wciągnąć – wakacje to czas na przygody, nie na narkotyki” Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Lato to czas odpoczynku, przygód i nowych doświadczeń. Dla wielu dzieci i młodzieży wakacje oznaczają wyjazdy na kolonie, obozy, festiwale czy spotkania z rówieśnikami. To również okres większej swobody, nowych znajomości i pierwszych samodzielnych decyzji. Niestety, właśnie wtedy młodzi ludzie mogą zetknąć się z sytuacjami, które niosą za sobą poważne zagrożenia, w tym z propozycjami sięgania po narkotyki i inne substancje psychoaktywne.

Wakacyjne wyjazdy często wiążą się z wejściem do nowych grup rówieśniczych. Chęć zdobycia akceptacji, zaistnienia w grupie czy pokazania się jako osoba odważna i niezależna może prowadzić do podejmowania ryzykownych zachowań. Niektórzy młodzi ludzie ulegają presji otoczenia, obawiając się odrzucenia lub wyśmiania. W takich sytuacjach pojawiają się propozycje „spróbowania tylko raz”, które mogą wydawać się nieszkodliwe, a w rzeczywistości stanowią początek poważnych problemów.

Kolejne etapy edukacji, zakończenie szkoły podstawowej czy średniej często dają młodym ludziom poczucie wejścia w dorosłość. Wielu nastolatków zaczyna uważać, że są już wystarczająco dojrzali, aby samodzielnie podejmować wszystkie decyzje. Pojawia się przekonanie, że nadszedł czas na eksperymentowanie i sprawdzanie własnych granic. Tymczasem prawdziwa dojrzałość nie polega na podejmowaniu ryzyka, lecz na umiejętności przewidywania konsekwencji swoich działań i dokonywania odpowiedzialnych wyborów.

Narkotyki nie są sposobem na zdobycie uznania, poprawę samopoczucia czy przeżycie wyjątkowej przygody. Mogą prowadzić do utraty kontroli nad własnym zachowaniem, problemów zdrowotnych, konfliktów z prawem, a także zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi. Szczególnie niebezpieczne są tzw. nowe substancje psychoaktywne, których skład często jest nieznany, a skutki zażycia mogą być nieprzewidywalne i tragiczne.

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Narkomanii. To okazja do przypomnienia, że najlepszą ochroną przed uzależnieniem jest wiedza, świadomość zagrożeń oraz odwaga powiedzenia „nie”. Warto pamiętać, że prawdziwi przyjaciele szanują nasze decyzje i nie zmuszają do zachowań, które mogą nam zaszkodzić.

Wakacje powinny być czasem odpoczynku, rozwijania pasji, poznawania nowych miejsc i ludzi oraz budowania dobrych wspomnień. Nie pozwól, aby chwila nieuwagi lub chęć imponowania innym zadecydowała o Twojej przyszłości. Bądź odpowiedzialny, dbaj o swoje bezpieczeństwo i pamiętaj – najlepsze wakacje to takie, z których wracasz bogatszy o dobre doświadczenia, a nie o problemy.

Wakacje bez ryzyka – nie daj się złapać w pułapkę pozornej dorosłości!