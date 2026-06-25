"Przypomina nam pani mamę" - dwóch mężczyzn zatrzymanych za usiłowanie oszustwa seniorki Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Natychmiastowa i profesjonalna reakcja śródmiejskich policjantów zakończyła się zatrzymaniem dwóch obywateli Rumunii w wieku 22 i 19 lat. Mężczyźni usiłowali oszukać 88-letnią kobietę. Twierdzili, że seniorka jest podobna do ich matki i podarowali jej garnki, za które zażądali 20 000 złotych. Obaj usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Śródmieścia. Z ustaleń policjantów wynika, że dwóch młodych mężczyzn zauważyło 88-letnią kobietę, która wracała do domu z zakupami w wózku. Podeszli do niej i powiedzieli, że jest bardzo podobna do ich mamy i chcą jej pomóc wnieść zakupy do mieszkania.

Wzbudzając zaufanie kobiety, wręczyli komplet sztućców oraz garnki, zapewniając, że są to prezenty ze złota. Po chwili sytuacja przybrała jednak zupełnie inny obrót i zażądali 20 000 złotych za przekazane przedmioty. Zawieźli seniorkę do pobliskiego do banku, aby wypłaciła gotówkę, a sami czekali w okolicy i obserwowali placówkę.

Zachowanie seniorki wzbudziło podejrzenia pracownika banku, który natychmiast zatelefonował pod numer alarmowy 112. Już po kilku minutach 88-latka była pod opieką śródmiejskich policjantów, którzy zweryfikowali okoliczności sprawy. Ustalili wizerunek oszustów i przekazali go innym patrolom. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 19 lat. To obywatele Rumunii, mieszkające na co dzień w Łodzi.

W toku dalszych czynności policjanci ze Śródmieścia odholowali na policyjny parking samochód, którym przyjechali do stolicy. W toku przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilka kompletów garnków, noże kuchenne i paralizator. Dodatkowo jeden z mężczyzn miał przy sobie niemal 7000 złotych, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar.

Obaj usłyszeli zarzuty za usiłowanie oszustwa, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem prokuratury 22 i 19-latek trafili pod policyjny dozór. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, aby nie ufać nieznajomym oferującym prezenty, wyjątkowe okazje czy pomoc połączoną z żądaniem pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z rodziną lub powiadomić Policję.