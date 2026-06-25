Ponad 130 kg klofedronu zabezpieczone przez CBŚP. Zatrzymany 37-latek Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli ponad 130 kilogramów klofedronu o czarnorynkowej wartości przekraczającej 5 milionów złotych. Narkotyki ujawniono w bagażniku samochodu zatrzymanego do kontroli na terenie Włocławka. 37-letni kierowca usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali informację, że na terenie Włocławka, w wytypowanym pojeździe, mogą być przewożone znaczne ilości narkotyków. W związku z tym policjanci podjęli działania, których celem było zweryfikowanie tych ustaleń i zatrzymanie osób mogących mieć związek z przestępczością narkotykową.

Podczas realizacji funkcjonariusze CBŚP zatrzymali do kontroli wskazany pojazd, którym poruszał się 37-letni mężczyzna. W trakcie sprawdzenia samochodu policjanci ujawnili w bagażniku bagaż, w którym znajdowało się ponad 130 kilogramów substancji psychotropowej w postaci klofedronu.

Według wstępnych szacunków czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 5 milionów złotych. Dzięki działaniom funkcjonariuszy tak znaczna ilość nielegalnych substancji nie trafiła do dalszej dystrybucji.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej. Następnie, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec 37-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Klofedron należy do grupy syntetycznych katynonów, czyli substancji psychotropowych o silnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Zażywanie tego rodzaju narkotyków może prowadzić m.in. do silnego pobudzenia, zaburzeń świadomości, agresji, stanów lękowych, problemów z układem krążenia, a także do uzależnienia i poważnych konsekwencji zdrowotnych. Substancje te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ ich skład i stężenie często są nieznane dla użytkownika, co znacząco zwiększa ryzyko zatrucia, przedawkowania, a nawet śmierci.