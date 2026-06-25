11-latek na hulajnodze wjechał pod autobus. Publikujemy nagranie ku przestrodze Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj 22 maja na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autobusu komunikacji miejskiej oraz hulajnogi elektrycznej, którą poruszał się 11-letni chłopiec. Na szczęście dziecko nie odniosło poważnych obrażeń i doznało jedynie powierzchownych otarć. Sprawę rozpatrzy Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.

Do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych, na które 11-latek wjechał hulajnogą. W tym samym czasie przez przejście przejeżdżał autobus komunikacji miejskiej. Tylko dzięki szybkiej reakcji kierowcy oraz niewielkiej prędkości pojazdu nie doszło do poważniejszych konsekwencji. Jak ustalili policjanci na miejscu zdarzenia, chłopiec nie posiadał karty rowerowej.

Publikujemy nagranie z tego zdarzenia w celach profilaktycznych. Materiał pokazuje sytuację, która mogła zakończyć się tragicznie i stanowi ważne przypomnienie o zasadach obowiązujących użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Przypominamy, że przejście dla pieszych przeznaczone jest wyłącznie dla pieszych. Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, chcąc przekroczyć jezdnię po przejściu dla pieszych, ma obowiązek zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez przejście.

Warto również pamiętać, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego wyłącznie wtedy, gdy posiadają kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia.

Przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego:

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza.

W przypadku braku drogi dla rowerów dopuszcza się jazdę po jezdni, jeżeli obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni przekracza 30 km/h, kierujący może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, zachowując szczególną ostrożność, ustępując pierwszeństwa pieszym oraz poruszając się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Zabronione jest:

przewożenie innych osób, zwierząt lub ładunków,

ciągnięcie lub holowanie innych pojazdów,

czepianie się pojazdów,

kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,

przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych.

Dokumentacja z tego zdarzenia została przekazana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. To sąd rodzinny oceni okoliczności sprawy i podejmie decyzję w tej sprawie.

( KWP w Katowicach / kp)

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