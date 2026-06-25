Kierowcy nie zawiedli i pamiętali o korytarzu życia na S3 Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Korytarz życia to sposób ustawienia pojazdów, który w sytuacji zatoru pozwala na utworzenie wolnego pasa, a tym samym umożliwia służbom ratunkowym na szybki i bezpieczny przejazd do miejsca wypadku. Jest to niezwykle ważne postępowanie, gdyż krótki czas dojazdu służb zwiększa szanse poszkodowanych na przeżycie.

Tworzenie korytarza życia jest szczególnie potrzebne na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie ze względu na duży ruch samochodów w razie kolizji czy wypadku natychmiast tworzą się gigantyczne korki. Taka sytuacja miała miejsce na odcinku S3 przebiegającym przez teren powiatu zielonogórskiego, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów.

W poniedziałek, 22 czerwca br., na odcinku drogi ekspresowej S3 prowadzącym z Nowej Soli w kierunku Zielonej Góry, doszło do zdarzenia drogowych z udziałem dwóch pojazdów. W ich następstwie w ciągu zaledwie kilku minut powstał kilkukilometrowy korek, co spowodowało duże utrudnienia dla kierowców. Ci jednak zachowali się wzorowo, tworząc od razu korytarz życia dla służb ratunkowych i Policji. Dzięki temu, że powstał korytarz, policjanci i służby ratunkowe mogły bez przeszkód dojechać na miejsce i po wykonaniu niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia, wydzielić pas, aby rozładować korek i umożliwić pojazdom dalszą podróż.

Dlatego ważne jest abyśmy pamiętali, że tworzenie takiego korytarza na zakorkowanym odcinku każdej drogi zapewnia krótszy czasu przejazdu służbom ratowniczym, a co najważniejsze, zwiększa szanse poszkodowanych na otrzymanie pomocy na czas i uratowanie ich życia. To bardzo ważne zwłaszcza w okresie wakacji, kiedy na drogach całego kraju panuje zwiększony ruch.

Korytarz życia należy stworzyć gdy tylko zauważymy, że droga zaczyna się blokować lub gdy tworzy się zator. Pamiętajmy także, aby nie wracać na poprzednie miejsce, gdy służby ratunkowe już przejadą, a także pod żadnym pozorem nie jechać korytarzem pod prąd.

Jak w wielu innych sytuacjach najważniejszy jest zdrowy rozsądek na drodze i odpowiedzialność za siebie i innych.

Na załączonym poniżej filmie wyraźnie widać jak prawidłowo utworzony przez kierowców korytarz życia na S3 ułatwia przejazd służb ratunkowych na miejsce zdarzenia drogowego.

( KWP w Gorzowie / mw)