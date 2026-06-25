Poszukiwania - skuteczność i bezpieczeństwo Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Zakończyła się III edycja szkolenia TROPIK-9, dedykowana działaniom poszukiwawczym i pościgowym. Funkcjonariusze pionów kryminalnych i prewencyjnych, wspierani przez policyjne konie oraz psy służbowe, doskonalili się w odnajdywaniu osób zaginionych oraz szukaniu i zatrzymywaniu uciekinierów ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Program realizowany jest dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.

W dniach 15-20 czerwca 2026 roku uczestnicy warsztatów mierzyli się z wyzwaniami, jakie niosą ze sobą akcje w trudnym otoczeniu, gdzie kluczową rolę odgrywa presja czasu oraz sprawna organizacja pracy. Program szkolenia objął naukę zaawansowanej orientacji w terenie oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym aplikacji poszukiwawczej SIRON, która znacząco usprawnia koordynację działań i obieg informacji.

Duży nacisk w trakcie szkolenia położony jest na bezpieczeństwo policjantów. Ważnym elementem ćwiczeń była taktyka sprawdzania budynków i poruszanie się w zróżnicowanym terenie w sytuacjach, gdy poszukiwana osoba może być uzbrojona lub niebezpieczna. Dodatkowo funkcjonariusze podnosili swoje kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem technik tamowania masywnych krwotoków.

Manewry realizowano przy aktywnym wykorzystaniu koni i psów służbowych. Niezastąpiony psi nos wielokrotnie ułatwia pracę policyjnym tropicielom, a konie dzięki swoim wyczulonym zmysłom i długim nogom świetnie sprawdzają się w sytuacjach gdzie kluczowe jest przeszukiwanie dużych masywów leśnych.

Przedsięwzięcie, zrealizowali funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego i Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji dzięki środkom z Funduszy Europejskich. Jako eksperci podczas tej edycji w gościnnym CKB "Rozłogi" swoją wiedzą dzielili się antropolog sądowa i biologiczna dr n. med. i n. o zdr. Agata Thannhäuser z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członkowie Wielkopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, ratownicy z Paramedyk Simulation, i funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej.

(Tekst i zdjęcia: Małgorzata Aurelia Małkińska / Gazeta Policyjna)