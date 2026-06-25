Odpowiedzą za wyrządzenie wielomilionowych szkód w obrocie gospodarczym Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Ponad 100 zaangażowanych policjantów, zatrzymanych 37 osób i zabezpieczone prawie 1 milion 260 tysięcy złotych, to efekt działań prowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i łódzkich komisariatów, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, a dotyczących osób, które zawierając fikcyjne umowy, doprowadziły do szkody w wysokości co najmniej 12 milionów złotych w trzech spółkach branży medycznej.

Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego i Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prowadzili postępowanie w sprawie działań na szkodę interesu majątkowego trzech spółek branży medycznej. Miało do nich dochodzić co najmniej od lipca 2023 roku do stycznia 2026 roku, głównie w Łodzi i Krakowie, ale także w innych miejscowościach na terenie całego kraju. Osoby, na których ciążył obowiązek reprezentowania podmiotów gospodarczych, zawierały fikcyjne umowy zlecenia dotyczące wykonywania określonej pracy i zadań, które jednak nie były realizowane. Część pieniędzy wypłacanych w ramach fikcyjnych wynagrodzeń wracała do "zleceniodawców" i była rozdysponowywana dalej, wśród pozostałych osób zaangażowanych w ten przestępczy proceder. Działnia te doprowadziły do strat w wysokości nie mniejszej niż 12 milionów złotych - ich wysokość jest cały czas szacowana i może sięgnąć nawet 30 milionów złotych.

Pod koniec czerwca 2026 roku policjanci z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, Wydziału Kryminalnego, Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz śledczy i kryminalni z łódzkich komisariatów, realizując postanowienia prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prowadzili działania na terenie Krakowa. W ich wyniku zatrzymanych zostało 37 osób zaangażowanych w ten przestępczy proceder, które usłyszały już zarzuty - głównie dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. Zabezpieczono też prawie 1 milion 260 tysięcy złotych oraz poczyniono dalsze ustalenia, co do innych składników majątkowych, co może mieć istotne znaczenie w kontekście przyszłych kar.

Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, natomiast wobec 30 prokurator zastosowała policyjny dozór i poręczenie majątkowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, prowadzą śledczy z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Film przedstawia prowadzenie zatrzymanych oraz pobieranie od nich odcisków palców.

( KWP w Łodzi / mw)