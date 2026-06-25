Czujność i profesjonalizm policjantów z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu uratowały 54-letniego mieszkańca gminy Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Policyjna służba to nie tylko egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim troska o ludzkie życie i zdrowie. Przekonali się o tym funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu, którzy podczas nocnego patrolu wykazali się niezwykłą czujnością i profesjonalizmem.

Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 czerwca w miejscowości Piekielnik. Około północy policjanci patrolujący teren miejscowości zauważyli samochód nieprawidłowo zaparkowany na wysepce autobusowej. Wzbudziło to ich podejrzenia, dlatego natychmiast postanowili sprawdzić, czy kierowca nie potrzebuje pomocy.

Za kierownicą pojazdu znajdował się nieprzytomny 54-letni mieszkaniec gminy Czarny Dunajec. Funkcjonariusze bez chwili zwłoki przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy oraz wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Dzięki ich szybkiej reakcji i opanowaniu mężczyzna jeszcze przed przyjazdem karetki odzyskał przytomność. Mimo to nadal był w utrudnionym kontakcie, dlatego po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego został przetransportowany do Szpitala w Nowym Targu, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc.

Ta interwencja jest doskonałym przykładem, jak ogromne znaczenie ma policyjna czujność i doświadczenie. Funkcjonariusze nie zbagatelizowali nietypowo zaparkowanego pojazdu, a ich zdecydowane działania mogły mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia, a nawet życia 54-letniego mieszkańca gminy.

Słowa uznania należą się policjantom z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu za ich profesjonalizm, empatię i wzorową postawę. To właśnie dzięki takim funkcjonariuszom mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, mając świadomość, że w sytuacji zagrożenia zawsze mogą liczyć na szybką, skuteczną i fachową pomoc.