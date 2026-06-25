Alkohol nad wodą to śmiertelnie ryzykowne połączenie
Wakacje - czas wypoczynku i relaksu nad wodą. Zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Niestety to właśnie dorośli najczęściej zapominają o zasadach bezpieczeństwa podczas wodnej rekreacji i łączą ją z piciem alkoholu pod chmurką, co sprzyja beztrosce i lekkomyślnym decyzjom. Czym to grozi? Przypomina o tym krótki film przygotowany przez policjantów z Mrągowa.
Niestety każdego roku podczas sezonu letniego dochodzi do utonięć, których by nie było, gdyby nie bezmyślna beztroska, przecenianie własnych możliwości i umiejętności oraz łączenie wodnej rekreacji z alkoholem. To właśnie to ostatnie - łączenie picia alkoholu lub zażywania środków odurzających z wchodzeniem do wody - jest od lat częstą okolicznością towarzyszącą utonięciom na Warmii i Mazurach.
Alkohol pity dla ochłody w gorące dni szybciej prowadzi do stanu upojenia, skutecznie obniża percepcję, utrudnia termoregulację i znacząco zwiększa ryzyko udaru słonecznego oraz zasłabnięcia. Obniża też sprawność i wytrzymałość fizyczną oraz skłania do podejmowania lekkomyślnych decyzji. To bardzo krótka ścieżka do tragedii.
Dlatego z początkiem lata i wakacji co roku przypominamy, jak groźna jest nietrzeźwość nad wodą.
Tym razem robimy to za pomocą filmu przygotowanego przez policjanta z KPP w Mrągowie, który krótkimi obrazkami próbuje przemówić do świadomości osób planujących relaks nad wodą.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Korzystajmy wyłącznie z miejsc strzeżonych przez ratowników, nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu, pilnujmy dzieci i reagujmy, gdy zauważymy osoby potrzebujące pomocy.
Materiał został przygotowany w ramach działań profilaktycznych Policji prowadzonych podczas ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” oraz „Bezpieczne Wakacje 2026”. Jego celem jest przypomnienie, że odpowiedzialne zachowanie może uchronić życie.
(KWP w Olsztynie/ mw)
Deskrypcja filmu: na filmie widoczny jest mężczyzna, który najpierw pije alkohol z butelki, siedząc na plaży, a później wskakuje do wody. Na pomoście pozostają jego ubrania oraz telefon, na ekranie którego widoczny jest napis, informujący o tym, że dzwoni do niego mama. Film kończy ujęcie zapalonego znicza stojącego na pomoście.
Film Alkohol nad wodą to śmiertelnie ryzykowne połączenie
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