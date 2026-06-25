Rocznica śmierci nadinsp. Marka Papały Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Dziś, w rocznicę śmierci nadinsp. Marka Papały I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster złożył wieniec na Jego grobie, oddając w ten sposób hołd swojemu poprzednikowi w imieniu swoim i całej formacji.

Wieniec w hołdzie zmarłemu złożyli także przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - nadinsp. w st. spocz . Władysław Padło - przewodniczący rady Fundacji oraz mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz - sekretarz zarządu Fundacji.

Po złożeniu kwiatów wszyscy minutą ciszy oddali cześć tragicznie zmarłemu generałowi Policji. Sygnalista z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji zagrał melodię „Śpij kolego”.

Przypomnijmy - nadinsp. Marek Papała piastował stanowisko Komendanta Głównego Policji od 3 stycznia 1997 r. do 29 stycznia 1998 r. Został zamordowany strzałem z pistoletu 25 czerwca 1998 r. w Warszawie przed blokiem, gdzie mieszkał z rodziną. Okoliczności śmierci byłego szefa polskiej Policji do tej pory nie zostały w pełni wyjaśnione.

Nadinsp. Marek Papała został pochowany 2 lipca 1998 r. na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Pruchniku na Podkarpaciu. Jego prochy zostały w roku 2020 ekshumowane i 21 lutego 2021 r. odbył się powtórny pochówek na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

(Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski - Gabinet Komendanta Głównego Policji)