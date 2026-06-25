33-latek podejrzany o znęcanie się nad swoimi dziećmi i psem został zatrzymany przez opolskich policjantów Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Opolscy policjanci zatrzymali 33-latka, podejrzanego o znęcanie się nad swoimi małoletnimi synami oraz psem, którym się opiekował. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty. Na czas trwającego postępowania wobec podejrzanego zostały zastosowane środki zapobiegawcze, m.in. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz dozór Policji. Mężczyźnie, jako że miał działać w warunkach recydyw, grozi kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji II w Opolu zatrzymali 33-latka, podejrzanego o znęcanie się nad swoimi małoletnimi synami w wielu 6 i 7 lat oraz nad psem, którym się opiekował. Mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty: dwa dotyczące znęcania się nad dziećmi oraz jeden związany ze znęcaniem się nad zwierzęciem.

Z ustaleń śledczych wynika, że od maja do 15 czerwca tego roku, czyli do dnia zatrzymania, podejrzany znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoimi synami. Czynów tych miał dopuścić się w warunkach recydywy.

Ponadto śledczy ustalili, że od końca maja do początku czerwca mężczyzna znęcał się nad psem, nad którym sprawował opiekę. Według ustaleń nie zapewniał zwierzęciu odpowiedniej ilości pożywienia i wody, utrudniał mu dostęp do wody, przetrzymywał psa na balkonie, bił go oraz krzyczał na niego. Takie zachowanie miało doprowadzić do wychudzenia i zastraszenia zwierzęcia. Dodatkowo 31 maja podejrzany miał kilkukrotnie uderzyć psa kijem po całym ciele.

Mężczyzna został zatrzymany po interwencji policjantów 15 czerwca. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu trzy zarzuty. Prokurator zastosował wobec 33-latka środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi, nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą lub pozostającą w stosunku zależności grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponieważ podejrzany miał dopuścić się tego czynu w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć karę surowszą.

Przemoc domowa – reaguj

Przemoc domowa może przybierać różne formy – fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną czy polegającą na zaniedbywaniu. Jej ofiarami często są osoby najbliższe, w tym dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się bronić. Każdy sygnał mogący świadczyć o przemocy powinien spotkać się z reakcją.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy domowej lub podejrzewasz, że ktoś jej doświadcza, nie pozostawaj obojętny. O swoich podejrzeniach poinformuj Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką Policji. Szybka reakcja może zapobiec dalszej krzywdzie i uchronić osoby pokrzywdzone przed kolejnymi aktami przemocy.

(KWP w Opolu)