Spotkanie policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj 23 czerwca 2026 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT).

W powyższym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu KMPT wraz z dyrekcją Mechanizmu, a także policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka i przedstawiciele Biura Prewencji KGP.

Spotkanie miało charakter szkoleniowo-roboczy i stanowiło okazję do wymiany doświadczeń oraz omówienia najważniejszych zagadnień związanych z działalnością Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

W pierwszej części przedstawiciele KMPT przeprowadzili szkolenie dotyczące zakazu stosowania tortur, uprawnień KMPT wynikających z OPCAT oraz metodologii wizyt monitorujących. Szczególną uwagę poświęcono przebiegowi wizytacji prowadzonych przez przedstawicieli KMPT w jednostkach Policji oraz dobrym praktykom w zakresie ochrony praw osób przebywających w policyjnych miejscach detencji.

W drugiej części spotkania omówiono wybrane rekomendacje KMPT formułowane po wizytacjach jednostek organizacyjnych Policji. Dyskusja dotyczyła m.in. stosowania środków przymusu bezpośredniego, w tym prewencyjnego używania kajdanek, badań lekarskich osób zatrzymanych, a także postępowania z osobami transpłciowymi. Poruszono również zagadnienia związane ze standardami krajowymi i międzynarodowymi w obszarze ochrony praw człowieka.

Uczestnicy podkreślili, że spotkanie było cenną okazją do pogłębienia wiedzy, lepszego poznania wzajemnych perspektyw oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy KMPT, a Policją.

Zwrócono uwagę, że stały dialog, wymiana doświadczeń i budowanie wzajemnego zaufania mogą przyczynić się do wypracowania skutecznych, zgodnych z prawem rozwiązań służących ochronie praw osób zatrzymanych oraz zapobieganiu torturom i innym formom niewłaściwego traktowania.

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KGP