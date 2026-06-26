Zarzuty po napaści z użyciem kija bejsbolowego – agresor tymczasowo aresztowany Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Gliwiccy policjanci zatrzymali 46-latka, który na tle narodowościowym znieważył grupę osób, a następnie zaatakował jednego z mężczyzn kijem bejsbolowym. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie najbliższe trzy miesiące. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (20 czerwca) w późnych godzinach wieczornych. Gliwiccy policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zaatakował 46-letniego obywatela Ukrainy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Jak ustalili interweniujący policjanci, na terenie ogródka rekreacyjnego zorganizowano spotkanie towarzyskie, w których uczestniczyli zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy.

W pewnym momencie do grupy obcokrajowców podszedł 46-letni mężczyzna, który był uczestnikiem innego spotkania odbywającego się nieopodal. Od samego początku zachowywał się agresywnie i wulgarnie, i znieważał ich na tle narodowościowym. Biesiadnicy, oburzeni zachowaniem agresora wyprosili go ze spotkania.

46-latek nie zamierzał odpuścić - wrócił, lecz tym razem w ręku trzymał kij bejsbolowy, a na głowę założył kominiarkę. Ponownie zaczął zachowywać się agresywnie i zaatakował jednego z mężczyzn. W wyniku uderzenia pokrzywdzony 46-letni obywatel Ukrainy doznał obrażeń ciała.

Po ataku sprawca uciekł. Policjanci błyskawicznie ustalili jego tożsamość, a następnie go zatrzymali. Mundurowi znaleźli i zabezpieczyli narzędzie przestępstwa - kij bejsbolowy. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Zatrzymany Gliwiczanin po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu i publicznego znieważenia osób z powodu ich przynależności narodowościowej.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 46-latka środka tymczasowego aresztowania na najbliższe 3 miesiące. Za popełnione czyny grozi mu 5 lat więzienia.