Szybka reakcja policjantów uratowała życie mieszkańca gminy Chojna Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanemu działaniu i właściwej ocenie sytuacji policjanci z Komisariatu Policji w Chojnie uratowali życie 67-letniego mieszkańca miejscowości Grzybno, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło 24 czerwca 2026 roku w godzinach porannych. Policjanci pełniący służbę obchodową – starszy sierżant Maria Maraszkiewicz oraz jej partner aspirant Tomasz Dąbrowski zostali skierowani do miejscowości Grzybno po zgłoszeniu zaniepokojonych sąsiadów. Mieszkańcy poinformowali, że od poprzedniego dnia nie mają żadnego kontaktu z sąsiadem, który cierpi na liczne schorzenia, jest osobą z niepełnosprawnością i kilka tygodni wcześniej przeszedł udar.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna nie reaguje na pukanie ani wezwania, mimo że z wnętrza mieszkania słychać było dzwoniący telefon. Z uwagi na informacje o stanie zdrowia mieszkańca oraz realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia policjanci podjęli natychmiastową decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Po wyważeniu drzwi funkcjonariusze odnaleźli w jednym z pomieszczeń leżącego na łóżku starszego mężczyznę. Był nieprzytomny, nie nawiązywał kontaktu, oddychał z dużym wysiłkiem i wykazywał objawy wskazujące na poważny stan zagrożenia życia. Dodatkowo w pomieszczeniu panowała bardzo wysoka temperatura i brakowało odpowiedniej wentylacji.

Policjanci natychmiast przewietrzyli pokój, monitorowali stan poszkodowanego i udzielali mu niezbędnego wsparcia do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po przejęciu przez ratowników mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę.

To kolejny przykład, że policyjna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale również gotowość do podejmowania natychmiastowych działań w sytuacjach zagrożenia życia. Profesjonalizm, zdecydowanie oraz właściwa ocena okoliczności przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Chojnie pozwoliły na udzielenie pomocy osobie, która bez szybkiej interwencji mogłaby nie doczekać przyjazdu służb medycznych.