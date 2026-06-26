Odbierali pieniądze od oszukanych osób Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pilskiej jednostki pracują nad sprawą kolejnej serii oszustw, do której dochodziło na terenie całej Polski. Policjanci zatrzymali 2 osoby, które odebrały od oszukanych łącznie ponad 4 miliony złotych. Sprawa jest w dalszym ciągu rozwojowa.

Historia rozpoczęła się 24 marca bieżącego roku. Wtedy do pilskiej jednostki zgłosił się 59-letni Pilanin, który zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Mężczyzna od grudnia ubiegłego roku myślał, że inwestuje swoje oszczędności w kryptowaluty. Ogłoszenie o inwestowaniu znalazł w Internecie. Wypełnił formularz i skontaktował się z nim jego rzekomy opiekun finansowy. Mężczyzna regularnie wpłacał środki i obserwował jak one pracują. Niestety strona, na której się logował była tylko łudząco przypominająca rzeczywistą platformę inwestycyjną, a wszystkie przekazane pieniądze trafiły w ręce oszustów. Ostatecznie mężczyzna stracił blisko 750 tysięcy złotych.

Ostatnie duże przekazanie środków nastąpiło w połowie lutego w centrum Piły. Wtedy pokrzywdzony spotkał się z nieznaną mu kobietą i mężczyzną, którym przekazał 420 tysięcy złotych w gotówce. Funkcjonariusze, którzy otrzymali informację ponad miesiąc później potrzebowali zaledwie dwóch dni, aby ustalić sprawców. 63-letnia kobieta oraz jej 44-letni syn zostali zatrzymani w Lublinie podczas ich kolejnego przestępczego działania. Policjanci zabezpieczyli także przy nich blisko 40 tysięcy złotych gotówki. Mundurowi w ramach prowadzonego postępowania zabezpieczyli też mieszkanie należące do sprawców o wartości ponad 120 tysięcy złotych.

Sprawcy usłyszeli zarzut oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zadecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Obecnie środek ten został wydłużony o kolejne 3 miesiące.

W trakcie wykonywanych czynności policjanci ustalili, że sprawcy brali udział w tym przestępczym procederze kilka miesięcy. W tym czasie, w różnych częściach Polski odbierali pieniądze od osób, które miały nadzieje, że inwestują swoje oszczędności. Wstępne szacunki wskazują, że przez te kilka miesięcy sprawcy byli w stanie odebrać ponad 4 miliony złotych.

Mundurowi ustalili również, że następnego dnia po odebraniu gotówki od Pilanina, ci sami sprawcy odebrali od innej osoby w centrum Piły gotówkę w kwocie ok. 200 tysięcy złotych. Niestety do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić personaliów drugiego pokrzywdzonego. Mamy nadzieję, że nagłośnienie tej sprawy zahamuje dalsze fałszywe inwestowanie i spowoduje kontakt z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod numerem telefonu 47 77 413 70.

Jednocześnie apelujemy o weryfikowanie ogłoszeń o inwestycjach, które znajdują się w Internecie ponieważ wiele z nich jest fałszywych i prowadzi, tak jak w tym przypadku, do przestępczego działania. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną w tym roku przyjęli aż 179 zawiadomień o dokonanych oszustwach. To pokazuje ogromną skalę tego przestępczego zjawiska i podkresla jak ważna jest ostrożność w Internecie.

(KWP w Poznaniu / kp)