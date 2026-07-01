Policyjni kontrterroryści i lotnicy doskonalili umiejętności podczas specjalistycznych ćwiczeń nad Bałtykiem Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Na wodach Morza Bałtyckiego odbyły się specjalistyczne ćwiczenia z udziałem policyjnych kontrterrorystów, lotników Policji oraz przedstawicieli służb ratowniczych. Manewry zorganizowane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, miały na celu doskonalenie współdziałania różnych formacji oraz sprawdzenie procedur stosowanych podczas działań w wymagającym środowisku morskim, w tym operacji realizowanych z użyciem śmigłowca Black Hawk na platformie wiertniczej oraz płynącym promie pasażerskim.

W połowie czerwca na wodach Morza Bałtyckiego odbyły się specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z udziałem policyjnych kontrterrorystów, załogi policyjnego śmigłowca Black Hawk oraz przedstawicieli służb odpowiedzialnych za ratownictwo. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. Ich celem było doskonalenie współpracy pomiędzy formacjami, podnoszenie kwalifikacji uczestników oraz weryfikacja procedur wykorzystywanych podczas działań prowadzonych w wymagającym środowisku morskim.

Szkolenia tego typu są kluczowym elementem przygotowania służb do realizacji najbardziej wymagających zadań. Zarówno policyjni lotnicy, jak i kontrterroryści systematycznie doskonalą swoje umiejętności podczas intensywnych ćwiczeń prowadzonych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych działań. Regularne treningi pozwalają utrzymywać wysoki poziom gotowości operacyjnej oraz skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z najważniejszych elementów warsztatów były działania prowadzone na platformie wiertniczej zlokalizowanej na pełnym morzu, w znacznej odległości od lądu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń funkcjonariusze zapoznali się z infrastrukturą obiektu oraz specyfiką prowadzenia działań w takim środowisku. Następnie realizowano kolejne epizody obejmujące desant z wykorzystaniem śmigłowca Black Hawk oraz działania taktyczne na platformie.

Szczególnie wymagającą częścią szkolenia były operacje lotnicze. Załoga policyjnego Black Hawka wykonywała lądowania zarówno na platformie wiertniczej, jak i na płynącym po Morzu Bałtyckim promie pasażerskim. Loty realizowano podczas opadów deszczu i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Niewielka powierzchnia lądowisk oraz poruszanie się promu na morzu wymagały od pilotów najwyższych kwalifikacji, precyzji i pełnej koordynacji działań całej załogi. Tego rodzaju operacje należą do najbardziej wymagających zadań wykonywanych przez policyjne lotnictwo i potwierdzają wysoki poziom wyszkolenia jego załóg.

Program warsztatów obejmował również desanty na budynki z wykorzystaniem śmigłowca Black Hawk, zjazdy techniką szybkiej liny, działania z użyciem technik linowych oraz realizację zadań taktycznych w obiektach o podwyższonym stopniu trudności. Ćwiczenia pozwoliły kontrterrorystom doskonalić swoje umiejętności w miejscach trudno dostępnych. Każdy z elementów wymagał ścisłej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami i załogą śmigłowca.

Istotnym elementem warsztatów były także wspólne ćwiczenia z udziałem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników GOPR . Doskonalono procedury związane z ewakuacją osób poszkodowanych z wykorzystaniem śmigłowca, w tym transport osób podwieszonych pod śmigłowcem oraz podejmowanie ratowników z użyciem technik linowych. Scenariusze szkoleniowe odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje, z jakimi służby mogą spotkać się podczas działań ratowniczych prowadzonych na morzu oraz w trudno dostępnym terenie.

Regularne wspólne szkolenia są fundamentem skutecznego działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pozwalają doskonalić indywidualne umiejętności funkcjonariuszy, budować interoperacyjność pomiędzy formacjami oraz ujednolicać procedury wykorzystywane podczas działań wymagających zaangażowania wielu podmiotów. Wysoki poziom wyszkolenia policyjnych lotników i kontrterrorystów jest efektem konsekwentnie realizowanego procesu szkoleniowego.

W warsztatach uczestniczyli funkcjonariusze Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej - Wydziału Zabezpieczenia Działań, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Przeprowadzone ćwiczenia po raz kolejny pokazały znaczenie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych. Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy wyspecjalizowanymi formacjami przekładają się na jeszcze lepsze przygotowanie do działań kontrterrorystycznych, ratowniczych i kryzysowych.

Tekst, zdjecia i film: asp. Karolina Figiel - KPP Nowy Dwór Mazowiecki