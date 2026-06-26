Znęcał się nad psem. 38-latek zatrzymany przez policjantów z Kosakowa Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoim psem. Według ustaleń funkcjonariuszy właściciel miał kopać zwierzę. Pies został zabezpieczony, a mężczyzna usłyszał zarzut.

20 czerwca 2026 roku około godziny 17:45 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który na terenie parku handlowego w Kosakowie znęca się nad psem. Skierowani na miejsce funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kosakowie ustalili, że 38-latek prowadził zwierzę i je kopał.

Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Kosakowo, podejrzanego w tej sprawie. Podczas badania stanu trzeźwości stwierdzono u mężczyzny ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejsce skierowano technika weterynarii, który zabezpieczył psa i objął go dalszą opieką. Po przebadaniu zwierzęcia lekarz weterynarii nie stwierdził żadnych obrażeń na ciele zwierzęcia oraz innych widocznych oznak mogących świadczyć o wcześniejszym stosowaniu przemocy fizycznej wobec psa.

Właściciel psa usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem i za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kosakowie.