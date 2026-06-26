Akt oskarżenia w sprawie o niegospodarność. Straty sięgnęły 4 mln złotych Data publikacji 26.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie dotyczące niegospodarności w jednej ze śląskich spółek zbrojeniowych, do którego doszło w latach 2018-2019. Straty oszacowano na ponad 4 miliony złotych. Oskarżonym grozi nawet do 10 lat więzienia.

Przeprowadzone śledztwo oraz czynności wykonane przez policjantów potwierdziły nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem - nienależytego oszacowania majątku jednego z samodzielnych wydziałów, a następnie jego sprzedaży z naruszeniem wewnętrznych aktów prawnych. Działania te spowodowały straty w wysokości ponad 4 miliony złotych.

Śledczy zebrali materiał dowodowy pozwalający na ogłoszenie zarzutów dwóm członkom zarządu przedsiębiorstwa. Osoby te, które były zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi przedsiębiorstwa, nadużyły udzielonych im uprawnień. Zebrany materiał dowodowy wykazał, że nie zarządzały one w sposób prawidłowy mieniem spółki i zawierały niekorzystne dla niej umowy oraz porozumienia. Reprezentując spółkę oskarżeni zawarli m.in. umowę poddzierżawy jednej z hal wraz z wyposażeniem i terenem, pobierając za to zbyt niski czynsz. Doprowadzili także do sprzedaży, bez uzyskania zgody walnego zgromadzenia, maszyn i urządzeń poniżej ich faktycznej wartości.



Wobec podejrzanych w wieku 42 i 49 lat Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia.