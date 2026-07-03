„Reaktor-26” - policyjni kontrterroryści ćwiczyli reagowanie na zagrożenia terrorystyczne Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci służby kontrterrorystycznej oraz funkcjonariusze odpowiedzialni za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych wzięli udział w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Reaktor-26”. Przedsięwzięcie odbyło się na terenie powiatu otwockiego i było poświęcone doskonaleniu procedur reagowania na zagrożenia terrorystyczne, w tym zdarzenia związane z występowaniem czynników CBRNE.

Ćwiczenie miało charakter praktyczny i pozwoliło sprawdzić procedury działania Policji w sytuacji wymagającej zaangażowania wielu sił i środków. Uczestnicy doskonalili zagadnienia związane z dowodzeniem, wymianą informacji oraz koordynacją działań prowadzonych równolegle przez różne służby.

W przedsięwzięciu uczestniczyli policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, funkcjonariusze Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz policjanci Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Warszawy, Białegostoku, Radomia, Kielc, Gdańska, Lublina i Rzeszowa. W działania zaangażowani byli także przedstawiciele innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz reagowanie kryzysowe.

Jednym z głównych założeń ćwiczenia było sprawdzenie współdziałania pomiędzy uczestniczącymi podmiotami oraz organizacja obiegu informacji zarówno wewnątrz Policji, jak i pomiędzy innymi służbami.

Podczas ćwiczeń wykorzystano specjalistyczny sprzęt przeznaczony do działań prowadzonych w warunkach zagrożenia skażeniami oraz materiałami niebezpiecznymi. W działaniach użyto również specjalistycznych pojazdów TUR i ZEUS, które wspierają funkcjonariuszy podczas realizacji zadań wymagających szczególnych środków bezpieczeństwa.

Jak podkreśla koordynator ćwiczeń z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, największą wartością takich przedsięwzięć jest możliwość sprawdzenia procedur i współpracy wielu podmiotów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. – Współczesne zagrożenia wymagają od nas nie tylko wysokiego poziomu wyszkolenia taktycznego, ale również umiejętności szybkiej analizy sytuacji i podejmowania decyzji przy jednoczesnym uwzględnieniu wielu czynników ryzyka. Takie ćwiczenia pozwalają budować doświadczenie, którego nie da się zdobyć w innych warunkach. Są one także doskonałą okazją do zweryfikowania już istniejących procedur oraz doskonalenia współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo – mówi.

Ćwiczenie „Reaktor-26” było kolejnym elementem procesu sprawdzenia gotowości Policji do reagowania na najbardziej wymagające zdarzenia kryzysowe i zagrożenia terrorystyczne.

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis oraz st. sierż. Jarosław Paraszczyn, BKS KGP

Zdjęcia: Jacek Herok, BKS KGP