„Pomagamy i chronimy” na S8. Podziękowania dla żyrardowskich policjantów Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie wpłynęły podziękowania od kobiety, która znalazła się w trudnej sytuacji na drodze. Dzięki natychmiastowej reakcji sierż. szt. Pawła Furmańskiego oraz post. Igora Gawrońskiego, kobieta mogła bezpiecznie kontynuować podróż. To kolejny dowód na to, że hasło „pomagamy i chronimy” towarzyszy mundurowym w codziennej służbie.

Do zdarzenia doszło na trasie S8 w okolicach Mszczonowa. Podróżująca samochodem kobieta została zmuszona do nagłego zatrzymania pojazdu z powodu awarii - w aucie pękła opona. Dynamiczny ruch na drodze ekspresowej oraz brak możliwości samodzielnej wymiany koła postawiły kierującą w bezradnej i niebezpiecznej sytuacji.

W tym samym czasie trasą przemieszczali się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie - sierżant sztabowy Paweł Furmański oraz posterunkowy Igor Gawroński. Policjanci zauważyli stojący na poboczu pojazd i zaniepokojoną kobietę. Bez wahania ruszyli z pomocą. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie sprawnie i bezpiecznie wymienili uszkodzone koło, co pozwoliło kierującej na bezpieczny powrót na trasę.

W swoim oficjalnym piśmie skierowanym do szefa żyrardowskich policjantów, autorka podziękowań podkreśliła ogromną empatię, życzliwość oraz pełen profesjonalizm, jakimi wykazali się funkcjonariusze.

Dla każdego policjanta największą nagrodą za trud codziennej służby jest uśmiech i wdzięczność osób, którym udzielili pomocy.