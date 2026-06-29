Zapnij pasy - poczuj uścisk bezpieczeństwa
W okresie wakacyjnych wyjazdów na drogach pojawia się więcej podróżujących. To dobry moment, aby przypomnieć o jednej z najprostszych zasad, która może uratować życie - używaniu pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe, niezależnie od długości planowanej trasy.
Pasy bezpieczeństwa znacząco zmniejszają ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń podczas wypadku lub gwałtownego hamowania. Obowiązek ich używania dotyczy zarówno kierujących, jak i osób zajmujących wszystkie miejsca w pojeździe. Warto pamiętać, że niezapięty pasażer siedzący na tylnej kanapie stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla osób podróżujących z przodu.
Szczególnej ochrony wymagają dzieci, które powinny być przewożone w odpowiednio dobranych fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących, dostosowanych do ich wzrostu i masy ciała.
W trosce o bezpieczeństwo podróżujących Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z firmą Yanosik oraz firmą Screen Network, począwszy od 29 czerwca do 31 sierpnia 2026 r., będzie prowadziło akcję pn. ZAPNIJ PASY - poczuj uścisk bezpieczeństwa.
W ramach przedsięwzięcia w aplikacji Yanosik zostanie uruchomiony specjalny quiz z pytaniami na temat bezpieczeństwa oraz używania pasów bezpieczeństwa w aucie. O tym, że należy zapinać pasy będzie przypominał również spot zrealizowany na potrzeby akcji, emitowany przez Firmę Screen Network, na ponad 20 tysiącach ekranów LED rozmieszczonych w całej Polsce.
Zapięcie pasów trwa zaledwie chwilę, a w sytuacji zagrożenia może uratować życie.
BRD KGP
Film Zapnij pasy - poczuj uścisk bezpieczeństwa
Opis filmu: Fragment wnętrza samochodu, gdzie widać dłoń osoby, która trzyma w ręku końcówkę psa bezpieczeństwa i zamierza go zapiąć. Poniżej policyjna odznaka i napis wokół niej: Pomagamy i chronimy, obok logo ruchu drogowego, dalej Yanosika i Screen Network.
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