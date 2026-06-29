Agresywny pies zaatakował rowerzystkę. Właściciel został zatrzymany - AktualnościPolicja.pl

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Agresywny pies zaatakował rowerzystkę. Właściciel został zatrzymany

Data publikacji 29.06.2026
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Pies zaatakował jadącą na rowerze kobietę. Po zdarzeniu właściciel oddalił się wraz ze zwierzęciem. Jak się okazało, 48-latek był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przypominamy, że każdy właściciel psa odpowiada za jego właściwe utrzymanie. Nawet spokojne na co dzień zwierzę może w nieprzewidzianej sytuacji zachować się agresywnie.

Do zdarzenia doszło w centrum Białegostoku. Kobieta jechała drogą dla rowerów, gdy została zaatakowana przez doga niemieckiego. Zwierzę było prowadzone na długiej smyczy i w pewnym momencie rzuciło się na rowerzystkę, gryząc ją w nogę. Po ataku właściciel odciągnął psa i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Poszkodowana powiadomiła o wszystkim policjantów. Funkcjonariusze analizując zapis monitoringu, ustalili tożsamość właściciela psa. Okazał się nim 48-letni mieszkaniec miasta. Gdy mężczyzna przyszedł do komendy okazało się, że jest poszukiwany i ma do odbycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnioną kradzież.

Mężczyzna został zatrzymany przez białostockich policjantów i przewieziony do jednostki penitencjarnej. Za niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 48-latek został również ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

(KWP w Białymstoku / mw)

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