Pościg za 15-latkiem bez uprawnień i wypadek dwóch nietrzeźwych nastolatek na hulajnodze Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj W pierwszy wakacyjny weekend kartuscy policjanci prowadzili pościg za 15-letnim motocyklistą bez uprawnień oraz pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, gdzie nietrzeźwa 13-latka przewoziła swoją również nietrzeźwą 15-letnią koleżankę…

W piątkowy poranek policjant z kartuskiej drogówki zauważył w Przodkowie motocykl typu cross, który nie miał tablic rejestracyjnych. W związku z tym policjant włączył sygnały świetle i dźwiękowe w celu zatrzymania kierowcy jednośladu do kontroli. Motocyklista mimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania pojazdu kontynuował jazdę. Pościg trwał przez kilkaset metrów, po czym kierowca przewrócił pojazd, wjeżdżając do przydrożnego rowu i podjął próbę ucieczki pieszej. Policjant zatrzymał kierowcę, którym okazał się być 15-latek. Po sprawdzeniu nastolatka w policyjnych systemach informacyjnych, wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Dodatkowo pojazd nie posiadał, homologacji oraz obowiązkowego OC.

Kolejnego dnia przed godziną 23:00 policjanci kartuskiej drogówki zostali skierowani do zdarzenia drogowego w Kczewie z udziałem hulajnogi elektrycznej. Z ustaleń mundurowych wynika, że 13-latka przewoziła na hulajnodze swoją 15-letnią koleżankę. Podczas jazdy nastolatka straciła panowanie nad jednośladem i przewróciła się. Od dziewczyn wyczuwalny był silny zapach alkoholu - badanie alkomatem wykazało, że kierująca hulajnogą 13-latka miała 1,2 promila alkoholu w organizmie. W wyniku zdarzenia i odniesionych obrażeń do szpitala przewieziono 15-letnią pasażerkę jednośladu.

O zaistniałych sytuacjach policjanci poinformowali sąd rodzinny, który będzie w dalszym etapie decydował w sprawie nastolatków.

Apelujemy do rodziców, aby zadbali o bezpieczeństwo swoich dzieci. Brak uprawnień i znajomości przepisów oraz brak wyobraźni i dojrzałości może doprowadzić do tragedii na drodze.

( KWP w Gdańsku / mw)

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