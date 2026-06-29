Pijany kierowca, kolizja i pies w upale. Policjanci z Legnicy zareagowali podwójnie Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, spowodował kolizję i oddalił się z miejsca zdarzenia. W związku z naruszeniami obowiązujących przepisów policjanci podjęli stosowne kroki, ale także zaopiekowali się czworonożnym towarzyszem mężczyzny.

Do zdarzenia doszło 27 czerwca 2026 roku o godzinie 18.30 w miejscowości Spalona. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, którą miał spowodować kierujący VW. Z relacji zgłaszającego wynikało, że sprawca oddalił się pieszo z miejsca zdarzenia i może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol legnickiej Policji. Funkcjonariusze ustalili rysopis mężczyzny i rozpoczęli sprawdzanie pobliskiego terenu. Po krótkim czasie zauważyli osobę odpowiadającą przekazanemu opisowi.

Zgłoszenie potwierdziło się, od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, a badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo w policyjnych systemach ustalono, że posiada zatrzymane elektronicznie prawo jazdy.

To jednak nie był koniec tej interwencji. Podczas wykonywanych czynności policjanci zauważyli, że nietrzeźwemu mężczyźnie towarzyszy pies. Tego dnia panował ogromny upał temperatura sięgała niemal 40 stopni Celsjusza. Zwierzę nie miało zapewnionej odpowiedniej opieki ani dostępu do wody. Mundurowi natychmiast zareagowali, zaopiekowali się czworonogiem, podając mu wodę i zapewniając komfort termiczny.

W czasie, gdy wobec właściciela wykonywano czynności służbowe w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, zwierzę było bezpieczne i znajdowało się pod opieką funkcjonariuszy. To kolejny przykład, że policyjna służba to nie tylko egzekwowanie prawa, ale również szybka reakcja tam, gdzie zagrożone może być zdrowie lub życie także zwierząt.

Pojazd, którym poruszał się mężczyzna, został usunięty z drogi publicznej. Kierujący został ukarany mandatem za spowodowanie kolizji drogowej. Teraz przed sądem odpowie również za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Legniccy policjanci przypominają nietrzeźwy kierowca to śmiertelne zagrożenie na drodze. Wsiadając za kierownicę po alkoholu, narażamy nie tylko siebie, ale również innych uczestników ruchu.

Apelujemy także, aby w czasie upałów pamiętać o zwierzętach. Pies pozostawiony bez wody, cienia i właściwej opieki może bardzo szybko się przegrzać. Reagujmy, gdy widzimy, że zwierzę znajduje się w niebezpieczeństwie. Czasem szybka decyzja i odrobina empatii mogą zapobiec tragedii.