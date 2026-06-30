Operacja „Kryształ” - ogólnopolskie uderzenie w przestępczość narkotykową wykorzystującą przesyłki kurierskie i pocztowe Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj W dniach 16–18 czerwca 2026 r. Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziły na terenie całego kraju operację „Kryształ”, której celem była walka z przestępczością narkotykową. Działania służb ukierunkowane były na ujawnienie jak największej liczby przesyłek pocztowych i kurierskich, którymi nadane zostały środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty oraz prekursory.

Operacja wymagała ścisłej współpracy obu służb, przede wszystkim na etapie przygotowania. Realizacja miała charakter ogólnokrajowy, a działania policjantów koordynowali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Służby realizowały czynności w centrach logistycznych, sortowniach przesyłek, węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych, miejscach przeładunku i dystrybucji przesyłek kurierskich oraz na lotniczych przejściach granicznych. Były to nie tylko czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym, czy dochodzeniowo-śledczym, ale także kontrolne, realizowane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Do działań wykorzystany został specjalistyczny sprzęt, a funkcjonariuszy wspomagały psy służbowe wyszkolone do wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych.

W operacji "Kryształ" udział wzięło 342 policjantów oraz 384 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

W trakcie działań sprawdzono 2591 przesyłek. Funkcjonariusze stwierdzili 565 przypadków naruszenia przepisów skarbowych.

126 skontrolowanych przesyłek zawierało niedozwolone środki odurzające i substancje psychotropowe - łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kg nielegalnych substancji. Wśród nich znajdowały się m.in. 64 kg marihuany, 5 kg klofedronu (3-CMC), ponad 1 kg amfetaminy, 0,5 kg haszyszu, a także mefedron, ketamina, kokaina, LSD, MDMA, ecstasy, metamfetamina oraz inne substancje psychoaktywne i produkty zawierające THC.

7 osobom przedstawiono zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii m.in. wewnątrzwspólnotowego przywozu i nabycia oraz posiadania znacznych ilości narkotyków.

Wobec 4 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec 2 osób zastosowano dozór Policji.

Operacja „Kryształ” potwierdziła, że infrastruktura logistyczna i system przesyłek pocztowych oraz kurierskich pozostają jednym z kanałów wykorzystywanych przez sprawców do przemytu i dystrybucji środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Skoordynowane działania pozwalają skutecznie identyfikować, ujawniać i eliminować ten proceder, a także prowadzić dalsze czynności wymierzone w osoby odpowiedzialne za organizowanie i realizację przestępczości narkotykowej.

To kolejny przykład skutecznej współpracy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Działania obu formacji pozwalają identyfikować kanały przemytu i dystrybucji narkotyków oraz konsekwentnie eliminować substancje odurzające z rynku i zatrzymywać osoby odpowiedzialne za ten proceder.

(mm BKS KGP / foto: KAS, podkom. Tomasz Lis BKS KGP, film: podkom. Tomasz Lis BKS KGP)

Informacje z województw:

KWP w Gdańsku: Pomorska Policja i KAS w trzydniowej operacji przeciwko nielegalnym przesyłkom. Trzy dni, sześć punktów przeładunkowych i funkcjonariusze, którzy doskonale wiedzą, czego szukać

KWP we Wrocławiu: Narkotyki nie dotarły do adresatów. Dolnośląscy policjanci przechwycili nielegalne przesyłki