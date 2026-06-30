Policjanci szybko odnaleźli opiekunów zagubionego dziecka. Sprawą zajmie się sąd rodzinny Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów dwuletnia dziewczynka, która oddaliła się od rodziców podczas miejskiej imprezy, bezpiecznie wróciła pod opiekę odpowiedzialnych dorosłych. Rodzice dziecka byli pod wpływem alkoholu, a okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniał sąd rodzinny.

W sobotę, 27.06.br., tuż przed północą podczas patrolowania ulicy Skrowaczewskiego w Żyrardowie do policjantów podeszła zaniepokojona kobieta, trzymająca na rękach dwuletnią dziewczynkę. Zgłaszająca poinformowała funkcjonariuszy, że nie wie, gdzie znajdują się rodzice dziecka.

Policjanci natychmiast podjęli działania. Przekazali informacje wszystkim patrolom pełniącym służbę w rejonie EkoParku i rozpoczęli poszukiwania opiekunów. Dziewczynka była bezpieczna pod opieką mundurowych. Ze względu na późną porę, dziecko było zmęczone i po chwili zasnęło w policyjnym radiowozie.

Już po kilku minutach funkcjonariusze odnaleźli rodziców dwuletniej dziewczynki. Jak się okazało, oboje znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, policjanci wraz z pracownikiem socjalnym podjęli decyzję o przekazaniu opieki nad dwuletnią dziewczynką oraz jej starszą siostrą przyjaciołom rodziny, którzy są dzieciom dobrze znani. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości wskazanych osób. Badanie wykazało, że są trzeźwi i mogą zapewnić dzieciom właściwa opiekę.

O całym zdarzeniu został poinformowany Sąd Rejonowy w Żyrardowie, który oceni zachowanie rodziców oraz zdecyduje o dalszych działaniach w tej sprawie.

Przypominamy, że sprawowanie opieki nad dziećmi wymaga odpowiedzialności i rozwagi. Pozostawienie małoletnich bez właściwego nadzoru, zwłaszcza przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, może stwarzać realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia oraz skutkować konsekwencjami prawnymi.