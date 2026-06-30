Wspólne działania uratowały życie 51-letniego mieszkańca Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanym działaniom asp. szt. Małgorzaty Paprockiej Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu oraz 40-latki z Wojsk Obrony Terytorialnej, a także właściwej postawie mieszkańca sąsiedniego bloku, udało się bezpiecznie ewakuować 51-letniego mężczyznę z płonącego mieszkania. Ich zdecydowana reakcja i profesjonalne działania zapobiegły tragedii.

W piątek po godzinie 21.00, policjantka Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wspólnie z 40-latką z Wojsk Obrony Terytorialnej pełniły służbę w ramach działań TOR. Podczas patrolu, w rejonie ul. Zwierzynieckiej, zauważyły wydobywający się z jednego z mieszkań ogień, gęsty dym oraz dobiegające krzyki. Wiedząc, że sytuacja może być niebezpieczna natychmiast ruszyły z pomocą.

Na półpiętrze policjantka zastała mieszkańca sąsiedniego bloku, który jako pierwszy ruszył z pomocą i wyprowadził z zadymionego mieszkania 51-letniego właściciela. Mężczyzna wykazał się postawą godną naśladowania, nie pozostając obojętnym na zagrożenie życia drugiego człowieka. Właściciel mieszkania był zdezorientowany i pomimo zagrożenia próbował wrócić do płonącego mieszkania po pozostawione rzeczy.

Dzięki zdecydowanej postawie i konsekwencji policjantki oraz 40-latki z WOT mężczyzna został bezpiecznie wyprowadzony z budynku i przekazany pod opiekę ratownikom medycznym. W związku z dużym zadymieniem, na które była narażona policjantka, jej również została udzielona pomoc medyczna.

Od listopada 2025 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej pełnią całodobowe służby w ramach działań TOR. Ich zadaniem jest ochrona infrastruktury kolejowej oraz wzmacnianie bezpieczeństwa mieszkańców.

To właśnie podczas jednej z takich wspólnych służb patrol zauważył pożar i natychmiast podjął interwencję, dzięki której udało się uratować ludzkie życie. Ta interwencja jest przykładem skutecznej współpracy służb oraz właściwej postawy. Na słowa uznania zasługuje mężczyzna, który bez wahania udzielił pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Profesjonalizm, odwaga i zdecydowanie policjantki oraz żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej sprawiły, że 51-letni mieszkaniec bezpiecznie opuścił płonący budynek.