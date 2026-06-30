Funkcjonariusze po służbie pomogli matce z dzieckiem, której auto zepsuło się podczas upału Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusza Sylwestrzaka wpłynęły podziękowania od męża kobiety, która podczas upalnego weekendu znalazła się w trudnej sytuacji na drodze. Post. Adrian Stańczak oraz post. Patryk Wiśniak będąc po służbie zauważyli, że kobieta potrzebuje pomocy. Bez chwili wahania, wspólnymi siłami zepchnęli uszkodzony samochód w bezpieczne miejsce. To kolejny dowód na to, że hasło „pomagamy i chronimy” towarzyszy mundurowym w codziennej służbie.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca 2026 roku. Po zakończeniu służby policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi - delegowani do Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi - zauważyli na jednym ze skrzyżowań unieruchomiony pojazd. Sytuacja mogła wydawać się z pozoru zwyczajna, jednak w środku znajdowała się kobieta z małym dzieckiem. Wysoka temperatura i palące słońce sprawiały, że każda minuta oczekiwania mogła być dla nich szczególnie trudna.

Widząc ich niepewność i bezradność, funkcjonariusze nie zawahali się ani chwili. Choć byli już po służbie, doskonale wiedzieli, że ich rola nie kończy się wraz z jej zakończeniem. Kierując się empatią i poczuciem odpowiedzialności, natychmiast podjęli działanie.

Kobieta, wyraźnie zdenerwowana, poinformowała, że jej samochód uległ awarii i nie wie, co powinna zrobić. Policjanci uspokoili ją i zapewnili, że nie jest sama w tej sytuacji. W pierwszej kolejności zadbali o bezpieczeństwo - odpowiednio ustawili swój pojazd, zabezpieczając miejsce zdarzenia i chroniąc zarówno kobietę, jak i jej dziecko oraz innych uczestników ruchu.

Następnie wspólnymi siłami zepchnęli uszkodzony samochód w bezpieczne miejsce. Wiedząc, jak uciążliwe mogą być upały - zwłaszcza dla najmłodszych - zaoferowali kobiecie i dziecku wodę, okazując nie tylko profesjonalizm, ale przede wszystkim ludzką troskę i zrozumienie.

Dzięki ich szybkiej reakcji i zaangażowaniu stresująca sytuacja zakończyła się bezpiecznie, a kobieta mogła poczuć ulgę i wsparcie w trudnym momencie.

Ta historia jest dowodem na to, że policjantem jest się nie tylko w mundurze i w godzinach służby. To misja, która trwa każdego dnia. Postawa funkcjonariuszy pokazuje, że prawdziwa pomoc rodzi się z empatii, wrażliwości i gotowości do działania - zawsze wtedy, gdy ktoś jej potrzebuje.

Ich zachowanie zasługuje na najwyższe uznanie i jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich.