Policjanci pomogli mężczyźnie z objawami udaru cieplnego Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Panujące upały stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Gdy funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zauważyli mężczyznę z objawami przegrzania organizmu, bez wahania ruszyli z pomocą. 37-latek trafił pod opiekę medyków.

Codzienna służba wiąże się z wieloma różnorodnymi sytuacjami, a policjanci muszą być czujni i świadomi w każdym momencie. Przykładem może być sytuacja, która wydarzyła się 29 czerwca 2026 roku na jednej ze stacji paliw w Zgierzu. Prozaiczna z pozoru czynność jaką jest tankowanie radiowozu, w mgnieniu oka przekształciła się w konieczność ratowania zdrowia.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wskazywało, że może potrzebować pomocy. Słaniający się na nogach 37- latek wykazywał objawy udaru cieplnego. Zgłaszał osłabienie, złe samopoczucie, mrowienie kończyn i okolic ust. Funkcjonariusze zebrali informacje z wywiadu SAMPLE i w trakcie oceny stanu mężczyzny stwierdzili obfite pocenie oraz przyśpieszoną akcję serca. Na miejsce wezwano pomoc medyczną, a funkcjonariusze przystąpili do dalszej pomocy. Zastosowali zimne okłady, oraz podawali mężczyźnie wodę monitorując jednocześnie stan świadomości i funkcje życiowe poszkodowanego. Po przybyciu medyków mężczyzna został zabrany do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

Szybka i zdecydowana reakcja policjantów spowodowała, że pomoc przyszła na czas.

Przypominamy, podczas upałów:

Pij dużo wody i nawadniaj organizm regularnie.

Chroń głowę przed słońcem, stosuj krem z filtrem UV i noś przewiewną odzież.

W godzinach największego nasłonecznienia (11:00-17:00) szukaj cienia i unikaj intensywnego wysiłku.

Zwracaj uwagę na dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore – są najbardziej narażeni na skutki wysokich temperatur.