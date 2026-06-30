Zasłabł na przejściu dla pieszych. Policjant ruszył mu z pomocą Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Hasło "Pomagamy i chronimy" towarzyszy policjantom nie tylko w czasie pełnienia służby, ale również w czasie wolnym. Udowodnił to wczoraj lubiński funkcjonariusz, który będąc po służbie natychmiast zareagował na widok mężczyzny leżącego na przejściu dla pieszych. Dzięki szybkiej reakcji oraz pomocy innych osób poszkodowany otrzymał niezbędne wsparcie do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego.

Do zdarzenia doszło, gdy policjant spędzający czas wolny wraz z rodziną zauważył osobę leżącą na oznakowanym przejściu dla pieszych. Jak się okazało, chwilę wcześniej mężczyzna zasłabł i upadł. Funkcjonariusz natychmiast podbiegł do niego, sprawdził jego stan oraz zadbał o bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia.

Nie zabrakło także innych osób, które bez wahania włączyły się do udzielania pomocy. Funkcjonariusz monitorował stan mężczyzny i czuwał nad jego bezpieczeństwem do czasu przyjazdu ratowników medycznych, którzy podjęli dalsze czynności.

Ta sytuacja pokazuje, że odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy nie kończą się wraz ze zdjęciem munduru. Policjanci każdego dnia kierują się troską o życie i zdrowie innych, również poza godzinami służby. Warto również podkreślić postawę świadków zdarzenia, którzy nie pozostali obojętni aktywnie włączyli się w udzielanie pomocy.

Pamiętajmy - w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia liczy się każda sekunda. Szybka reakcja świadków oraz wezwanie odpowiednich służb mogą uratować czyjeś życie.