Reprezentacja Polskiej Policji triumfowała w Turnieju z okazji 15-lecia Jednostki Wojskowej AGAT Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Reprezentacja Polskiej Policji zwyciężyła w Turnieju Piłki Nożnej z okazji 15-lecia Jednostki Wojskowej AGAT, który odbył się w dniach 25-26 czerwca. Policjanci nie przegrali żadnego spotkania, prezentując wysoki poziom sportowy i zespołowy. O końcowym zwycięstwie decydowała rywalizacja dwóch policyjnych reprezentacji, które zdominowały stawkę turnieju, potwierdzając doskonałe przygotowanie polskich policjantów.

W dniach 25–26 czerwca odbył się Turniej Piłki Nożnej zorganizowany z okazji 15-lecia Jednostki Wojskowej AGAT. W sportowej rywalizacji uczestniczyły reprezentacje służb mundurowych oraz jednostek wojskowych, które zmierzyły się ze sobą systemem „każdy z każdym”. Reprezentacja Polskiej Policji od początku turnieju prezentowała bardzo dobrą formę, odnosząc kolejne zwycięstwa i ostatecznie zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że o końcowym triumfie decydowała rywalizacja dwóch policyjnych reprezentacji. Zarówno Reprezentacja Polskiej Policji, jak i Reprezentacja Śląskiej Policji zaprezentowały bardzo wysoki poziom sportowy, pozostawiając w tyle pozostałe drużyny. Wyniki te są potwierdzeniem zaangażowania policjantów oraz znaczenia systematycznego szkolenia i aktywności sportowej w formacji.

Policjanci składają serdeczne podziękowania organizatorom za zaproszenie do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Możliwość reprezentowania Policji podczas jubileuszu Jednostki Wojskowej AGAT była dla zawodników powodem do dumy i ogromnym wyróżnieniem. Szczególne znaczenie miała możliwość sportowej rywalizacji w gronie żołnierzy jednej z najbardziej elitarnych jednostek Wojska Polskiego.

Spotkania rozgrywane były w atmosferze wzajemnego szacunku, koleżeństwa i sportowej rywalizacji. Sport odgrywa niezwykle ważną rolę w służbach mundurowych. Kształtuje charakter, wzmacnia sprawność fizyczną i odporność psychiczną, a także rozwija umiejętność współdziałania, która jest niezbędna podczas realizacji codziennych zadań służbowych. Wydarzenia sportowe stanowią również doskonałą okazję do integracji środowisk mundurowych oraz budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Tegoroczny sukces ma szczególny wymiar, ponieważ w 2026 roku obchodzimy 100-lecie sportu w Polskiej Policji. Jubileusz ten przypomina o bogatej tradycji policyjnego sportu i podkreśla jego znaczenie w kształtowaniu profesjonalizmu, sprawności oraz etosu policyjnej służby.

Zwycięstwo odniesione podczas turnieju z okazji 15-lecia Jednostki Wojskowej AGAT stanowi piękny akcent wpisujący się w obchody tego wyjątkowego jubileuszu.

(mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP)