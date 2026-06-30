Policjant z bydgoskiego Śródmieścia w drodze ze służby pomógł rannemu motocykliście Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj Posterunkowy Jakub Mazur z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, wracając po zakończonej służbie do domu, nie pozostał obojętny na ludzkie nieszczęście. Widząc, że doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem dostawczym natychmiast zatrzymał się i udzielił pomocy poszkodowanemu.

W miniony piątek (26 czerwca) około godziny 7:30 posterunkowy Jakub Mazur z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście wracał po zakończonej służbie ulicą Gdańską w Bydgoszczy do domu. W pewnym momencie zobaczył, że motocyklista zderzył się z samochodem dostawczym. Natychmiast więc zatrzymał auto w bezpiecznym miejscu i podbiegł do leżącego na ulicy mężczyzny.

Na szczęście poszkodowany motocyklista był przytomny, więc można było z nim nawiązać rozmowę. Policjant, nie tracąc ani chwili, udzielił mu pierwszej pomocy i w oczekiwaniu na przyjazd służb ratunkowych zabezpieczył miejsce zdarzenia. Przybyłym mundurowym przekazał wszystkie swoje ustalenia, co znacznie usprawniło ich działanie.

Postawa śródmiejskiego policjanta pokazuje, że funkcjonariusz pomaga drugiemu człowiekowi nie tylko w trakcie służby. Dzięki jego szybkiej i profesjonalnej reakcji motocyklista otrzymał wsparcie już w pierwszych, najważniejszych chwilach po wypadku.