Fałszywe usługi pomocy drogowej - straty przekraczające 200 tys. złotych! Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci CBZC, prowadząc czynności w śledztwie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podszywając się pod nieistniejące firmy, oferowali usługi pomocy drogowej. W sprawie występuje kilkudziesięciu pokrzywdzonych, a straty przekraczają 200 tys. złotych. Zatrzymano 7 osób, a wobec 3 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Opolu - Dział do Spraw Cyberprzestępczości.

Grupa działając w ramach ustalonego podziału ról i zadań, na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, oferowała usługi przy użyciu sieci Internet, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oszuści świadomie i z premedytacją, wykorzystywali trudne położenie osób będących w niekorzystnej sytuacji, związanej z awarią samochodów. Wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, co do zamiaru wywiązania się z realizacji pomocy drogowej oraz przewozu pojazdów z zagranicy, wykorzystując do tego uprzednio założone rachunki bankowe. Środki pieniężne uzyskane od pokrzywdzonych były transferowane na inne rachunki bankowe. Następnie były wypłacane z bankomatów lub wykorzystane w bieżących płatnościach, w celu legalizacji oraz udaremnienia ich wykrycia.

W toku czynności ustalono 86 osób pokrzywdzonych, które poniosły straty na ponad 217 tys. złotych. W sprawie występuje 7 podejrzanych, w tym 4 członków grupy. Łącznie przedstawiono im 514 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie, prania pieniędzy i licznych oszustw, za co grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec 3 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Pod koniec czerwca 2026 roku został skierowany akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Opolu przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej.

Ponadto w ramach prowadzonego śledztwa, ustalono szereg postępowań prowadzonych na terenie całego kraju, w których osoby występują w charakterze pokrzywdzonych, w wyniku działania grupy oferującej fałszywe usługi pomocy drogowej.