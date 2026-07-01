Śląscy „łowcy głów” zakończyli poszukiwania 39-latka ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli poszukiwania 39-letniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego, ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania oraz listem gończym. Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary blisko 3 lat więzienia za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Po zakończeniu procedury ekstradycyjnej został przekazany stronie polskiej i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec.

We wtorek, 23 czerwca 2026 roku, policjanci z Wydziału Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli poszukiwania 39-letniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego.

Mężczyzna został zatrzymany 18 marca 2026 roku na terenie Królestwa Niderlandów na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego w marcu 2026 roku w związku z listem gończym wydanym 16 września 2025 roku przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim. Był poszukiwany w celu odbycia kary blisko 3 lat więzienia za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Mężczyzna ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na terenie Holandii.

Po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej 39-latek został przekazany przez władze Królestwa Niderlandów polskim funkcjonariuszom. Następnie został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec, skąd trafi do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nazywani „łowcami głów”, specjalizują się w poszukiwaniu i zatrzymywaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Prowadzą sprawy o najwyższym stopniu trudności, często obejmujące osoby ścigane listami gończymi i Europejskimi Nakazami Aresztowania, które ukrywają się poza granicami kraju. Dzięki doświadczeniu, skutecznej współpracy międzynarodowej oraz wykorzystaniu metod pracy operacyjnej regularnie doprowadzają do zatrzymania najbardziej poszukiwanych przestępców i przekazania ich przed wymiar sprawiedliwości.