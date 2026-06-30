„Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” - projekt edukacyjny Data publikacji 30.06.2026 Powrót Drukuj 22 czerwca 2026 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie inaugurujące projekt edukacyjny „Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wykonywanie wyroków Trybunału oraz promocja orzecznictwa ETPC i standardów Rady Europy w zakresie praw człowieka w Policji” mający na celu podniesienie wiedzy i kompetencji policjantów i pracowników Policji w zakresie wykonywania czynności policyjnych zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, standardami Rady Europy i orzecznictwem Trybunału. Projekt realizowany jest we współpracy z Departamentem Wykonywania Wyroków ETPC w Sekretariacie Rady Europy oraz Departamentem Prawno–Traktatowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W spotkaniu szkoleniowym udział wzięli przedstawiciele Departamentu Wykonywania Wyroków ETPC w Dyrekcji Generalnej Praw Człowieka i Praworządności w Sekretariacie Rady Europy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz policyjni pełnomocnicy i członkowie zespołów ds. ochrony praw człowieka i przedstawiciele komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, współpracujący z Zespołem ds. Ochrony Praw Człowieka w KGP w zakresie orzecznictwa ETPC.

Spotkanie otworzyła mł. insp. Anna Maj-Wydra, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowiek wskazując, że przedsięwzięcie jest wyrazem konsekwentnych działań na rzecz wzmacniania systemu praw człowieka w Policji. Podkreśliła także, że polska Policja przywiązuje ogromną wagę do wykonywania wyroków ETPC oraz wdrażania wynikających z nich wniosków i rekomendacji, traktując ten proces nie tylko jako realizację międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, ale również jako ważny element doskonalenia naszej formacji.

Włączanie orzecznictwa ETPC do oferty szkoleniowej Szkoły Policji stanowiło przykład dobrej praktyki zaprezentowanej przez podkom. Annę Kirszner-Prycę, Pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Słupsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

Paweł Wierdak, Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPC oraz Rafał Kulas, Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na istotność podejmowania inicjatyw szkoleniowych i wzmacniania wspólnych działań na rzecz wdrażania standardów wynikających z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także orzecznictwa ETPC.

Proces nadzoru nad realizacją wyroków Trybunału przez państwa członkowskie Rady Europy był jednym z punktów wykładu Szymona Janczarka, kierownika sekcji w Departamencie Wykonywania Wyroków ETPC w Radzie Europy. Marta Kaczmarska, zastępczyni Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPC omówiła natomiast między innymi tryb procedowania skargi przed Trybunałem oraz zadania międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i algorytm wykonywania wyroków Trybunału.

Warto podkreślić, że od 2007 r. Policja uczestniczy w pracach międzyresortowego Zespołu ds. ETPC, do którego zadań należy m.in. monitorowanie wykonywania wyroków i decyzji Trybunału wobec Polski. W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Komendanta Głównego Policji - członkowie Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Gabinetu Komendanta Głównego Policji, którzy realizują zadania w zakresie wykonywania wyroków ETPC w tzw. sprawach policyjnych.

Dalsza część spotkania poświęcona była omówieniu przez pracowników Departamentu Wykonywania Wyroków ETPC: Joannę Hetnarowicz-Sikorę i Piotra Wymysłowskiego wybranego orzecznictwa Trybunału dotyczącego skarg złożonych przeciwko Polsce i innym państwom w sprawach o naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W ramach przedsięwzięcia w dniach 23-25 czerwca br. przeprowadzili oni cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej jednostek szkoleniowych Policji oraz przedstawicieli Szkoły Policji w Pile, KWP w Krakowie i Katowicach. Szkolenia odbyły się w Akademii Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Katowicach oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Relacje ze szkoleń zrealizowanych w:

tekst: Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KGP

foto: asp. szt. Aldona Bandzul / Gazeta Policyjna